Jaime Martínez (BBVA AM): "Ahora no es momento de invertir en renta variable, es mejor ser precavido"

El posicionamiento de la gestora de BBVA AM también es muy conservador. En realidad lo es desde febrero, lo que les ha permitido ahorrarse "parte del sufrimiento". Con todas las incertidumbres encima de la mesa, Jaime Martínez, responsable global de asignación de activos, explica que ahora su exposición a la renta variable es mínima y que han empezado a comprar bonos, subiendo la exposición a tipos de interés "sin prisa".

¿Cómo ven el último trimestre?

Nuestro posicionamiento es el siguiente: en activos de riesgo estamos en un nivel súper conservador, tenemos una exposición a bolsa muy baja desde febrero y nos hemos ahorrado buena parte del sufrimiento. Un perfil conservador nuestro lleva un -4% no solo porque teníamos poca bolsa sino porque también teníamos poca duración, poca exposición a los tipos de interés. Y eso sí que ha cambiado. El movimiento de tipos de interés es tan fuerte que hace que la renta fija ya no sea poco atractiva a cinco años vista. Algunos clientes pierden incluso menos porque en algunas carteras, las de ciclo de vida, tenemos un peso muy grande en lo que llamamos el bloque de inflación, que es una cesta que invierte en cinco activos que se benefician de ella.

¿Van a quitar ya ese bloque?

No. Este modelo va por fases. Identificamos en la que estamos y analizamos cuáles se comportan mejor. Ahora estamos en la seis, la última: inflación al alza y tipos al alza.

¿Es recuperable a medio plazo lo que se ha perdido en renta fija?

Depende de la magnitud del carry. Obviamente se tardará, pero se puede. Igual que hace meses un cliente conservador tenía un escenario muy exigente, hoy es más favorable porque parte de su cartera ya no está en negativo.

¿Quién se recuperará antes de las pérdidas, el inversor que ha invertido en bolsa o el que ha invertido en renta fija?

A priori recuperará antes el más arriesgado en un escenario normal, siempre en términos reales (descontada la inflación). Pero en un escenario de desaceleración fuerte, los bonos lo harían mejor que la bolsa. Por lo tanto no es tan obvio.

A mediados de agosto el mercado interpretó que se iba a producir una acelerada subida de tipos, y luego una acelerada baja de tipos. Se empieza a descartar lo segundo y la posibilidad de ver un momento óptimo para los bonos.

Estamos en mitad de una subida muy fuerte de tipos de interés que, en el caso de Estados Unidos, el mercado dice que durará hasta junio del año que viene y, a partir del último trimestre de 2023, empezarán las bajadas. Lo que pasa es que antes el nivel de subidas llegaba al 3% y ahora al 4,5%. Ahora el mercado es más realista que en agosto, y lo que descuenta está cerca de lo que nosotros creemos: una subida fuerte que se parará en el 4,5%, a partir de ahí habrá un periodo estable y empezarán a analizar si bajan tipos. En el caso de la zona euro el nivel de subidas será menor, del 3%. Me parece más sensato y también me lo parece empezar a tomar exposición a renta fija si no tienes.

¿Hay que descartar los bonos donde están de verdad los yields interesantes?

Pensamos que lo más atractivo es el crédito de alta calidad de la zona euro, con una duración baja, de uno a tres años. Lo segundo que más nos gusta es la renta fija emergente porque lleva tiempo con ampliaciones de spreads. Nos parece interesante tanto la deuda emergente en hard currency como en divisa local.

¿Algún área geográfica concreta?

México nos gusta porque la subida de tipos ha sido fuerte y es una economía que depende mucho de EEUU y que por ese lado va a aguantar bien. El tipo real ahora mismo es bastante alto.

En el caso del dólar, ¿lo cubren?

No. Hemos estado apostando a favor de la apreciación del dólar hasta esta semana. Ahora hemos bajado un poco esa posición, pero tenemos exposición a dólar.

¿Tienen posiciones en deuda americana?

Como inversor europeo no invertiría en bonos corporativos de alta calidad en EEUU, no han ampliado tanto. Tampoco invertimos en high yield.

¿Qué escenarios barajan?

Tres. Uno es el mejor, que sería que los bancos centrales controlan la inflación sin un perjuicio fuerte a la economía. Sería bueno tanto para los bonos como para la bolsa. El segundo es que no solo no son capaces de controlar la inflación sino que es mucho más estructural. Ese sería el peor para los bonos y para la bolsa y es lo que el mercado está cotizando. Y hay un tercero, que es los bancos centrales tienen éxito, controlan la inflación, y hay una desaceleración fuerte. Este no es bueno para la renta variable porque habría impacto en los beneficios, pero para los bonos ya no sería tan malo porque de algún modo aceleraría el siguiente ciclo de tipos a la baja.

¿Cuál ven más probable?

El año pasado pensábamos que el primero. Ahora me parece que el más probable es el de que controlan la inflación a costa de una desaceleración significativa.

¿Cuál es la TIR de sus carteras?

Hace un año era 0%, y hoy es de un 2%. ¿Es suficiente? Igual no va a ser el pico, pero es mucho más atractiva hoy que hace doce meses.

¿Cuánto tendría que caer la bolsa para que de verdad pudiera ser atractiva?

Estamos en un momento de alta incertidumbre y es mejor ser precavido. Ahora mismo no es momento de invertir en bolsa tácticamente. Tenemos el mínimo posible.