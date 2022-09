GVC Gaesco: "Creemos que no habra recesión en Europa"

Con la llegada de septiembre también vuelven las previsiones económicas de final de año y los primeros pronósticos de cómo será el inicio del próximo año. Es lo que han hecho este miércoles en GVC Gaesco, entidad financiera especializada en la gestión de patrimonios, al organizar la conferencia titulada Los mercados y las inversiones ante el nuevo curso.

"Son tiempos de actuar", resaltaba Enrique García, consejero delegado de GVC Gaesco. "Nos enfrentamos a una vuelta de vacaciones donde los medios anunciaban recesión, pero cabe lugar a la esperanza", sostuvo el directivo.

En este sentido, Víctor Peiró, director de Equity Research en GVC Gaesco, habló de un entorno macroeconómico "desafiante" en el que han aparecido tres factores "que nos han pillado por sorpresa" y cuyos efectos se han visto "acrecentados" por la guerra en Ucrania. Son: la inflación "desbocada"; las revisiones del PIB a la baja y las subidas de los tipos de interés.

Peiró considera que la economía en 2022 "aguanta relativamente bien por las políticas expansivas y el rebote tras la pandemia"; sin embargo, para 2023 ya se han revisado a la baja las cifras del crecimiento de la riqueza porque la inflación resta poder de compra y retrasará inversiones, así como por los cuellos de botella en China y las consecuencias que el conflicto bélico en Ucrania tendrá sobre los precios del trigo, el gas o los fertilizantes.

Así las cosas, "creemos que no habrá recesión en Europa", señalaba Peiró. "Habrá un par de trimestres de crecimiento negativo, pero las medidas de apoyo fiscal y los fondos Next Generation y la reducción de la dependencia energética con Rusia, siguen apoyando la economía". A eso añade que el ahorro de las familias no se ha agotado, el consumo "ha aguantado bastante bien hasta este verano", el empleo resiste y mejora el déficit público por los ingresos extra como consecuencia de la inflación.

Sobre esto, Jaume Puig, director general y CIO en GVC Gaesco Gestión, aseguraba que "una recesión de demanda no la vemos posible". Puig también indicaba que "lo importantes es que la inflación ceda" y "veremos una mejora en el primer semestre de 2023 gracias a la caída en el precio de las materias primas, la acción de los bancos centrales y una normalización de los inventarios".

Desde la entidad financiera sugieren que, según las estimaciones, la inflación general de EEUU ya habría tocado techo, aunque en agosto el IPC subyacente sorprendió con una subida significativa. En cambio, en Europa, el pico de inflación se espera en el tercer trimestre del año. Tal y como apuntan, a cinco años vista, se prevé que el dato de inflación en Alemania y EEUU descienda al 3%.

En cuanto a la acción de los bancos centrales, Víctor Peiró manifestaba que "a partir del 3,5%-4%, los tipos de interés podrían ser dañinos para los mercados". De acuerdo con las previsiones que manejan, los tipos podrían bajar a niveles del 2% en EEUU en 2024 y quizá para entonces en Europa podrían estar por debajo del 2%, si bien señalaban que las estimaciones implícitas indican que los tipos caerán a la zona del 2,5%-3% en Europa para 2026.

Por último, entre los comentarios más destacados de la conferencia, los expertos de GVC Gaesco recalcaban como notas positivas que "en Europa, todavía estamos viendo una cierta expansión del margen ebitda de las empresas, a pesar del aumento de los costes por la inflación". Se referían a este asunto al apuntar que puede haber revisiones de beneficios empresariales este año y el próximo.

No obstante, señalan que las empresas están ahora menos endeudadas que en 2019, antes de la pandemia, y las subidas de tipos no les afectarán tanto. Asimismo, resaltan que los beneficios por acción en Europa experimentarán crecimiento todavía en 2023 y que se ha observado una caída significativa de los multiplicadores de beneficios a 12 meses en Europa.

