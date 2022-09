Azvalor, Lardiés y Dux consolidan sus primeras posiciones en la Liga de la gestión activa

En un ejercicio que está dejando pérdidas del 8,97% en el Ibex, 19 de los 33 fondos más activos de bolsa española, incluidos en la Liga de elEconomista.es, están siendo capaces de reducirlas, con datos de Morningstar a 31 de agosto. Pero hay tres fondos que no solo no sufren números rojos en su rendimiento sino que sistemáticamente están siendo capaces de ofrecer una revalorización a sus partícipes. Es el caso de los vehículos de Azvalor, Andbank y Dux, que ofrecen una rentabilidad que llega hasta el 14% en el Azvalor Iberia, gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, gracias a la posibilidad que tienen por folleto en el fondo de invertir en compañías no ibéricas, con lo que incorporan algunas de las compañías de su cartera internacional, que también lidera la Liga Global.

El fondo de bolsa española de Azvalor se ha aferrado al liderazgo de la clasificación desde los primeros meses del año, y semana tras semana ningún competidor ha podido destronarle. Otros fondos de esta categoría también cuentan con la posibilidad de invertir en compañías no ibéricas, pero o bien no lo están utilizando o no están obteniendo los mismos resultados que el producto de la gestora fundada por Guzmán y Bernad.

Entre sus principales apuestas figuran firmas como Tubacex, Técnicas Reunidas, Elecnor, Logista, Prosegur Cash, Miquel y Costas, Sonaecom, Grifols y Mota-Engil, según los últimos datos de cartera de Morningstar, a 30 de junio. Y también figuraban GeoPark, New Gold, Central Puerto, Greenvolt - Energias Renovaveis y Sberbank of Russia.

El fondo gestionado por Gonzalo Lardiés en Andbank, Sigma Investment. House FCP Equity Spain A, ha ido escalando posiciones más paulatinamente, pero lleva semanas acaparando la segunda posición, con un 5,15% en la actualidad. En su cartera se pueden encontrar a Inditex, Cellnex, Iberdrola, Naturgy, CaixaBank, Telefonica,Viscofan, Santander y Elecnor con mayor porcentaje de peso en cartera, según los datos de julio.

En el caso del Iberian Value, asesorado por Santiago Cano para Dux, firma integrada en Abante, este año está siendo el de su descubrimiento para muchos inversores, sobre todo frente a las caída que sufren el resto de competidores. En una reciente entrevista con elEconomista.es, Cano explicaba su preferencia por empresas como Miquel y Costas y Elecnor (habitual entre los value). "Son dos de las compañías que más me gustan por cómo gestionan, cómo generan valor y cómo, sin decir nada, hacen muchas cosas", decía.

A continuación de estos fondos se encuentra Cobas Iberia, que ahora sufre una ligera caída del 0,6%, mientras que otras gestoras independientes como Magallanes o Horos también se encuentran entre los diez mejores de la clasificación, con una caída del 3,59% en el caso del Magallanes Iberian Equity y del 4,55% en el caso del Horos Value Iberia, gestionado por Javier Ruiz y su equipo.