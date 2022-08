La bolsa mundial avanza un 0,4% en medio de la tensión por Taiwán

La República Popular de China ha movilizado su fuerza naval para presionar a Taiwán y de paso a su principal aliado: Estados Unidos. Una acción que complica más el nuevo desafío geopolítico que se abre para el mundo. Sin embargo, el mercado no se cree hasta la fecha que la tensión diplomática entre Pekín y Washington derive en otro conflicto armado entre superpotencias, o que pueda afectar a la economía global y por extensión a los mercados financieros.

Desde que la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, aterrizase en Taipéi, capital de Taiwán, el pasado martes el índice MSCI World ha subido un 0,4%. Es decir, se respira cierta calma en el mercado global de renta variable.

Si bien es cierto que el 2 de agosto las bolsas reaccionaron al posible choque entre China y Estados Unidos con ventas en el mercado (en particular en la bolsa asiática donde se concentraron la mayor parte de las caídas durante esa jornada), en las dos últimas sesiones se ha recuperado lo perdido en la práctica totalidad de los grandes índices mundiales. Al cierre del jueves solo el Nikkei japonés seguía en negativo respecto al martes de entre sus comparables.

Incluso hay selectivos que registran avances considerables en medio de esta tensión en el Pacífico. El principal índice de Hong Kong, el Hang Seng, sube un 2,5% desde el mínimo que marcó con la visita de la representante norteamericana en Taiwán. Con los tímidos ascensos de los parqués europeos de ayer y de la evolución de Wall Street a media sesión, las alzas también se imponen en estos mercados en las tres últimas sesiones. Esto se consigue en parte gracias al rebote del S&P 500 y del Nasdaq 100 el pasado miércoles, que llevó al índice tecnológico a subir más de un 2,7% y salir del territorio bajista en el que ha estado la mayor parte de 2022.

No obstante, hay analistas que se muestran cautelosos dado que no se ha cerrado el destino de Taipéi. Estos "espectaculares rebotes" puede que no se mantengan, según el director de renta variable de Federated Hermes, Geir Lode, quien se hace eco de la continuidad que está dando la bolsa mundial a la "fuerte subida de julio", a pesar de la tensión geopolítica. "Es fácil descartar esta racha como el clásico rally de un mercado bajista, pero esta tesis se pone a prueba con cada nueva subida", expuso el experto.