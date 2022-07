Nadie quiere al pequeño inversor: solo acude a 5 salidas desde 2010

Desde el año 2010 tan solo cinco de las 33 salidas a bolsa que se han producido en el Mercado Continuo han contado con tramo minorista en sus colocaciones (Aena, Bankia, Banca Cívica, Enel Green Power y, ahora, Opdenergy, prevista para este viernes), lo que representa solo un 15% del total después del escándalo que generó el estreno de Bankia en 2011.

El debut en bolsa del grupo navarro de renovables [tras haberse echado atrás hace un año], está levantando gran expectación; quizás porque es la única compañía que se ha atrevido a saltar al parqué este año con la volatilidad disparada; o porque es la primera desde Aena, en el año 2015, que destina una parte –aunque sea residual– al inversor minorista.

La colocación, de 200 millones de euros, ha reservado ocho millones al pequeño inversor, un 4% del total, que Renta 4, como banco colocador, se está encargando de ofrecer entre particulares. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha aventurado, desde que se aprobó el folleto, a poner en alerta a todo aquel que pudiera estar interesado sobre los riesgos que asumirá si decide acudir a la colocación, precisamente, porque se trata de la primera en la que los particulares cuentan, aunque sea en un porcentaje pequeño.

Con el salto al parqué de Opdenergy, valorada en una horquilla de 503 a 572 millones de euros, el regulador nacional ha salido al paso al recomendar a los inversores que "presten especial atención a los riesgos", aunque desde la compañía insisten en que estos son "asumibles y están alineados con la valoración de salida". La compañía fijará el precio definitivo hoy, en un rango de 4,75 y 5,40 euros por acción.

Luis Cid, consejero delegado de la compañía, reconocía en una entrevista a elEconomista.es que "en el Continuo es menos habitual tener una parte de demanda complementaria a la demanda institucional que en BME Growth, pero pensamos que es positivo porque genera liquidez en un valor de un tamaño como el nuestro".

Pero lo cierto es que se trata de una opción cada vez menos frecuente. En doce años, solo otros cuatro debuts bursátiles han querido abrir esa puerta al inversor retail, y solo el gestor aeroportuario lo hizo después del debut de Bankia en 2015. Y no solo eso, sino que el porcentaje de la colocación destinado a este tramo ha caído en picado en este periodo.

Las cuatro salidas a bolsa

La salida a bolsa de Enel Green Power, la filial de energías limpias de Enel, fue el último gran estreno dedicado, en su mayoría, al minoritario, a los que distribuyó en noviembre de 2010 un 77,7% frente al 22,3% restante destinado a institucionales. Sus títulos dejaron de cotizar en 2016 tras reintegrarse en el grupo italiano.

Le siguieron en 2011, Banca Cívica (la entidad creada en 2010 a partir de Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja de Burgos) y Bankia, que dedicaron un 58% y un 50%, respectivamente a este tramo. Ambas firmas dejarían de cotizar tras integrarse en CaixaBank, la primera en 2012 y la segunda en 2021–.

La última fue la de Aena, que abrió en 2015 un 10% a este tipo de inversor después de que el Gobierno interviniera para reducir al mínimo los riesgos, ya que se pensaba en una colocación muy superior entre particulares.

Ibercaja no ve 'ventana' de salida

La entidad zaragozana mantiene su intención de salir a bolsa, aunque no necesariamente a lo largo de 2022 (como sí era la obligación inicial impuesta por Economía antes de que provisionara el fondo de comercio como hizo en junio). La cuestión es que, sea cuando sea, no dará pie a que el inversor minorista entre en la colocación ya que está destinada exclusivamente a inversores institucionales. Es lo mismo que hizo Unicaja en su estreno en 2017, para no alentar viejos fantasmas del pasado como fue el debut de Bankia en 2011.