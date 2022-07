J. Díaz (Bankinter): "Los ingresos crecerán un 15% por cada 100 puntos de subida de tipos"

Corren vientos a favor para el sector financiero con la subida de los tipos de interés a la vuelta de la esquina. Tras años de tasas bajas e incluso en negativo, la banca se prepara para la remontada de sus márgenes, a pesar de los últimos mensajes de los supervisores que insisten en pedir prudencia ante una posible recesión y el empeoramiento de los balances por el mayor esfuerzo financiero que supondrá a familias y empresas pagar sus deudas. El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, sin embargo, es optimista al respecto y defiende que la subida de tipos es más una "normalización" de los mismos que será positiva para la entidad y esperan un incremento de entre el 10% y el 15% de su margen financiero por cada subida de 100 puntos básicos. El banquero recuerda que Bankinter es conservador en el riesgo y, además, señala que no tienen ningún indicio ni preocupación sobre una subida de la morosidad.

La primera subida de tipos de interés es inminente, se espera para este mes, sin embargo, los supervisores están avisando de riesgo de recesión. ¿Ve indicios de una alza de los impagos?

La subida de los tipos de interés es una buena noticia para la banca, sobre todo cuando vienen de un periodo tan largo en negativo. Por lo tanto, ahora una normalización es buena y para la entidad también. Es verdad que esos incrementos se trasladarán a una mayor carga financiera a las personas y empresas que tengan financiación, pero no se esperan niveles de tipos preocupantes. Las curvas dicen que pueden llegar al 2%. No tenemos todavía ningún indicio ni preocupación en cuanto al coste de riesgo y es prematuro para verlo, mucho tendrían que incrementarse los tipos. Nosotros tenemos una política de riesgos que sigue siendo la misma de toda la vida: prudente.

¿Qué impacto espera que tenga el alza de tipos en los ingresos de Bankinter?

Calculamos que por cada 100 puntos básicos de subida de los tipos nos generen en los siguientes doce meses un incremento de entre el 10% y el 15% del margen de interés.

"Tenemos 30.000 millones de euros en hipotecas de los que el 75% están vinculados a tipo variable"

¿Qué porcentaje de la cartera de crédito se repreciará y en qué tiempos?

Nosotros tenemos 30.000 millones de hipotecas y el 75% son a tipo variable. Reprecian todos los meses una doceava parte, pero el periodo de repreciación de la cartera seguramente no van a ser 12 meses, sino a 24 meses porque hoy ya están repreciando a un tipo superior al del año pasado, pero es que dentro de un año se espera que estarán a un tipo superior al que está hoy. En empresas, tenemos entre 25.000 y 30.000 millones de euros. Un tercio es a tipo fijo (donde están los ICO), el resto son variables y otros se reprecian con cierta periodicidad. Eso es otro plazo porque hay mucha financiación a corto. Esta cartera se va a repreciar más rápido que las hipotecas, al cabo del vencimiento.

¿Se va a producir un escenario de decalaje por la subida de tipos con impacto positivo en el margen de intereses y hasta que se empiece a remunerar por el pasivo?

Sí. Ahora mismo se está repreciando el activo a mucha más velocidad que el pasivo, porque el pasivo no lo está haciendo. Eso genera un incremento del margen de intereses que se va a ver en las cuentas hasta los próximos 12 ó 18 meses. Luego, en el momento en el que se termine de repreciar el activo y sea el pasivo el que, a lo mejor, empiece a subir, será entonces cuando el impacto positivo se volverá a estrechar.

La banca está viviendo un 'boom' en la concesión de hipotecas desde el último trimestre de 2020, ¿habrá un freno con el alza de tipos?

La demanda se va a adaptar a los nuevos precios y creo que sí que vamos a ver una ralentización de la misma y también en el crédito en general. Luego se acomodará la demanda a la nueva situación y volveremos a ver una demanda normalizada.

"El alza de las tasas puede adelantar meses el objetivo de beneficio de 550 millones"

Bankinter no es la entidad que más se va a beneficiar de la subida de tipos, sin embargo, a nivel bursátil lo está haciendo muy bien y los inversores han buscado refugio, ¿hay una mayor afluencia del inversor anglosajón y estadounidense? ¿Lo achacan a la subida del 'payout' hasta el 50%?

Yo creo que no es solo el dividendo, sino el modelo de negocio del banco y la entrega de resultados tangibles, con un crecimiento sostenido año tras año tanto en ingresos como en beneficios. Cuando tienes un modelo con una eficiencia tan buena como la que tenemos, con un perfil de riesgo tan conservador como el que tenemos, eso se valora y tiene atractivo para un perfil de inversor más anglosajón o americano. Ha vuelto el interés por el sector bancario en Europa y, en especial, por el banco porque es uno de los más rentables de Europa.

¿Dónde tienen el objetivo de rentabilidad?

Queremos tener un ROE [rentabilidad sobre fondos propios] por encima del coste de capital. Este año lo conseguiremos y así de manera recurrente. El objetivo es llegar a los ROEs que teníamos antes de la pandemia, como si tuviéramos Línea Directa, que eran del 12%. Estamos en el camino correcto.

¿Y cuál es el objetivo de capital para este año? ¿Contemplan un exceso que pueda derivar en una mayor retribución?

El guidance del CET1 [capital de primer nivel] está siempre por encima del 11,5%. Hemos estado en el 12%, ahora en el 11,9%. Nosotros operamos con normalidad en el rango del 11,5%-12%. En los test de estrés de la EBA [Asoc. Bancaria Europea] salimos los mejores entre los españoles y los terceros de Europa. Respecto a la retribución, ahora mismo estamos enfocados en crecer y cualquier exceso de capital lo dedicamos a eso.

¿Qué aportación al beneficio espera de la alianza de seguros con Liberty?

Comenzamos a comercializar los productos de Liberty hace un par de meses. Respecto a la aportación al negocio, ahora mismo es incipiente porque hay que construir todo y vamos poco a poco. Yo creo que las cifras, este año y el que viene, no van a ser muy relevantes. Los planes están a mucho más largo plazo, a cinco o diez años es cuando realmente podremos decir que la contribución es importante.

"La remuneración de depósitos no se verá hasta mediados o finales del próximo año"

¿Han comenzado a llegar ya los Fondos 'Next Generation'? ¿Aportarán un volumen de negocio relevante?

Ya se empiezan a activar y empiezan a llegar. Hay más movimiento dentro de las empresas y de las comunidades de vecinos para temas de transición energética. Creo que puede ayudar al crecimiento, pero de ahí a que sea enormemente relevante tampoco lo veo tan claro, no van a ser como los ICO, que fueron una importante inyección de fondos.

¿Qué posición tiene el grupo sobre los criptoactivos? ¿Está interesado en ofrecerlos?

Bankinter no comercializa ningún producto relacionado con criptoactivos o criptodivisas. Vamos muy de la mano de los reguladores en este sentido y, por supuesto, estamos esperando que este tipo de inversión o de activos se regule de una forma más concreta. Ahora mismo hay un poco de vacío legal al respecto y eso nos preocupa. Hasta que no estén regulados no vamos a ofrecerlos.

La Comisión Europea trabaja en sacar adelante una regulación para los criptoactivos que podría ver la luz el año que viene. ¿Permitirá entonces esta norma que las entidades puedan ofrecerlos?

Puede ayudar a que parte de ese interés de intermediar este tipo de activos se facilite. Hay una iniciativa que es el euro digital que sí seguimos mucho más de cerca y, ahí, de la mano de los reguladores, del BCE [Banco Central Europeo], es donde esperamos que haya un poco más de regulación y oportunidad de ofrecer algo nuevo en el mundo del criptoactivo a los clientes.

Beneficio de 550 millones en 2023

Bankinter, tras sacar a bolsa Línea Directa, se marcó el objetivo de volver a tener un beneficio de 550 millones de euros, resultado récord que logró en 2019, antes de la segregación de la aseguradora y del estallido de la crisis sanitaria. La entidad aspira a conseguir este resultado a cierre de 2023 y la subida de los tipos de interés ayudará a lograrlo. El director financiero del banco, Jacobo Díaz, asegura que, desde luego, el alza de tipos es un "viento a favor que hace mucho más viable" conseguir el objetivo. "¿Anticiparlo? Bueno, puede que lo anticipe, pero es una cuestión de meses, no es una cuestión de años", matiza.

Respecto a si hay preocupación por la morosidad [el banco tiene uno de las ratios más bajas del sector, en el 2,2% a cierre de marzo] que puede obligar a un incremento de provisiones, apunta a que Bankinter vigila el riesgo permanentemente y, aunque "están ocupados", no están preocupados. "No pensamos que en 2022 vaya a haber algún cambio sustancial ni en el perfil ni en el coste de riesgo que compartiremos con los resultados del segundo trimestre. Es muy pronto para saber si el año que viene va a ser igual, mejor o peor. Pero de momento, el coste del riesgo está mejor de lo que teníamos pensado y el año va a terminar mejor", explica. "Nosotros tenemos el guidance en 40 puntos básicos y en el primer trimestre terminamos entre 30-35 puntos básicos. Creo que es una cifra que se va a mantener este año. Y, aunque es pronto para saber dónde va a estar en 2023, pensamos que podría estar en esos 30 y 35 puntos básicos", añade.

Remuneración de los depósitos

La subida de los tipos de interés alienta la expectativa por parte del cliente minorista a una vuelta de la remuneración de los depósitos. Jacobo Díaz considera que no se va a dar una bonificación de las cuentas en el corto plazo y que, para que ocurra, tienen que subir mucho los tipos de interés. Además, señala que también el sector debe replantearse si realmente es necesario remunerarlas porque los bancos no tienen problemas de liquidez en la actualidad.

El CFO de Bankinter explica que la remuneración de los saldos nunca va a ser equivalente al incremento de los tipos de interés, sino que estará entre un 20% y 40% del nivel de los tipos. "Si los tipos se sitúan entre el 0,5%-1%, en principio no se van a remunerar, por lo menos en la gran banca. Otra cosa son las fintech o neobancos que por estrategia de captación de clientes tienden a ser más agresivos", apunta.

La previsión del mercado es que los tipos alcancen el 1,7% en 2023, preguntado si entonces se verá remuneración en los depósitos asegura que, si realmente se cumplen esas expectativas, podrían verse a mediados o incluso a finales del año que viene. Sobre cuándo se dejará de cobrar a las grandes empresas y clientes institucionales por los depósitos, señala que irá de la mano con cuando el BCE deje de cobrar a la banca por los saldos que deposita. "Entonces será inmediato", dice. La previsión del mercado es que la facilidad de depósito esté en cero en septiembre, mes en el que se podría dejar de cobrar a clientes institucionales.

Evo, la banca digital

Bankinter cerró en mayo de 2019 la compra de Evo, su entidad digital. El director financiero del grupo señala que el banco "va muy bien" y hace una producción hipotecaria muy elevada. "Va creciendo por encima de las cifras del ejercicio anterior y también en el negocio de consumo, que hemos lanzado este año y alcanzado unas cifras bastante buenas", asevera.

Respecto a la aportación al grupo, señala que representa el 1% del margen de interés y reconoce que no es fácil construir un balance en poco tiempo. Sin embargo, acerca el optimismo y apunta que Bankinter espera que Evo Banco ya entre en resultado cero [breakeven, en el argot empresarial] el año que viene y 2024 será un año positivo.

Asimismo, añade que el grupo, de momento, no tiene un objetivo sobre qué puede representar Evo dentro del banco. "Nosotros lo que queremos es que Evo siga creciendo en su balance, siga haciendo lo que está haciendo cada vez mejor y de manera eficiente y que vaya contribuyendo con mayores ingresos, diversificando y aumentando su oferta de productos y servicios y captando muchos clientes, que es el objetivo que tiene", destaca. Respecto a si se plantean nuevas compras, Jacobo Díaz señala que Bankinter no está pensando en hacer nada. "Seguimos muy bien con lo que tenemos, las compras de Evo e Irlanda son aún muy recientes. Es cierto que nosotros estamos muy abiertos a las oportunidades, pero no es algo que lo tengamos como un objetivo", aclara.