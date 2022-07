Si el petróleo cae, el dólar será el único activo que resistirá en positivo en 2022

Si las caídas en el precio del petróleo continúan –ya hay quien habla de hasta los 40 dólares a final de año–, el dólar estadounidense podría ser el único activo de inversión capaz de acabar el año en positivo. A diferencia de otros productos cotizados como el oro o la renta variable, que no logran alzar el vuelo en bolsa y ya tocan mínimos no vistos hace meses, la divisa americana se encuentra en máximos que no alcanzaba desde el año 2002. Así lo refleja la evolución del Índice Dólar, que registra la marcha del billete verde frente a una cesta ponderada de las divisas más importantes del mundo.

En su cruce con el euro, concretamente, el dólar se aprecia un 11,8% frente a la moneda continental en lo que va de año. Por lo tanto, el europeo que esté invertido, por ejemplo, en el S&P 500, el índice americano de referencia, se dejaría en 2022 un 10,43% frente al 19,27% que pierde un inversor del otro lado del charco.

Si tenemos en cuenta los datos de inflación que azotan a los diferentes países del globo, a lo que se suma el estallido de una guerra en Occidente sin precedentes desde 1939, el telón de fondo que arropa a los diferentes mercados desde el inicio del año es, sin duda, poco alentador. Y así lo demuestran las cotizaciones de los diferentes activos de inversión, que no han dejado de sufrir sacudidas este año.

El caso del oro, considerado el activo refugio por excelencia, no está siendo ninguna excepción, y en la sesión de ayer el valor de la onza alcanzaba mínimos que no visitaba desde octubre de 2021.

Según Citi, una nueva recesión podría afectar directamente en los precios del crudo

Lo mismo ocurre con el petróleo, con el brent, la referencia del crudo en Europa, corrigiendo más de un 12% desde el lunes, que vuelve a los 99 euros de cotización del pasado mayo –pese a que aún aguanta en positivo en el total del año–. Por su parte, el índice West Texas llegó a caer en la jornada de ayer, a cierre del mercado europeo, un 4%, y ya corrige un 10% en el mes de julio. Y es que la situación macroeconómica con la que lidia la zona euro y Estados Unidos, a la que se añade un posible frenazo en el crecimiento económico de China por el aumento de contagios de Covid, incrementan el temor de los inversores. Según Citi, una nueva recesión podría afectar directamente en los precios del crudo, ya que se trata de un recurso energético con un precio muy ligado al ciclo económico. Así, el banco estadounidense pronostica que –en el caso de la llegada de una recesión– el Brent caerá hasta el entorno de los 65 dólares a final de año.

El mercado de la renta fija tampoco corre con mejor suerte –y ya vive el peor año de su historia–, pese a que la disparada venta de bonos que se experimentó semanas atrás se está relajando en los últimos días, con el índice Barclays Global Aggregate registrando más compras que ventas en los primeros días de este mes. El bono soberano español a 10 años, por su parte, ofrece ahora una rentabilidad del 2,27%, y el bund alemán de 1,20%. Así, los rumores de recesión que, sin embargo, penalizan a otro tipo de activos dan algo de aire al mercado de la deuda, ya que los inversores confían en que la posible contracción en la economía relaje el ritmo de las subidas de los tipos de interés ejecutadas por los bancos centrales.

El complicado escenario macro se refleja con la misma intensidad en la renta variable, con Europa y Estados Unidos transitando ya el entorno bajista.