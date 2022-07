La bolsa europea acelera la claudicación con un riesgo de caída adicional del 10%

Dice una frase manida en el entorno de los mercados que después de tocar suelo solo queda excavar. La bolsa europea apunta maneras, ya que se adentró más en territorio bajista tras las caídas vistas durante la sesión de este martes, que llevaron al Eurostoxx 50 a ceder un 2,7%.

El selectivo de referencia en el Viejo Continente acumula en el año un recorte superior al 20%, como también registra el Dax alemán o está a punto de anotar el principal índice de la bolsa de París. Y aunque el Ibex 35 pierde un 8,5% en 2022, el martes también se caracterizó por las ventas generalizadas dentro del selectivo que han llevado al mismo a perder la barrera psicológica de los 8.000 puntos.

Los cada vez más sonados vientos de recesión y la jornada en Wall Street -que se caracterizó por los recortes después de permanecer el lunes cerrado al ser festivo nacional- han forzado a las bolsas a perder los soportes que abren ahora la posibilidad de caídas adicionales del 10%. Como ha señalado el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, durante las últimas semanas, el sector bancario europeo era el último dique de contención que una vez perdido, no hace más que acelerar la claudicación de las bolsas en el continente.

Una vez que el índice bancario SX7R ha perdido los 335 puntos (cerró ayer en los 329 puntos) las posibilidades de ver al EuroStoxx 50 en la zona de los 3.100-3.000 puntos aumentan. Unos niveles que no se veían desde noviembre de 2020 cuando comenzaron a llegar las primeras vacunas contra el coronavirus. "Llevo semanas insistiendo en que había que vigilar el soporte clave que presentaba el índice bancario europeo ya que la cesión de los 335 puntos podía advertirnos de una caída del 10%, para buscar de nuevo los 290-300 puntos", según apuntó el experto Cabrero. Y es que la pérdida del soporte del cambio de divisas entre el euro y el dólar -que coinciden con el 1,03 dólares al cambio- tras tocar mínimos no vistos desde 2002 (véase página 21) han contribuido a que la renta variable europea claudique.

Este nivel en la banca europea, que encontraría su zona análoga por debajo de los 3.100 puntos en el conjunto del EuroStoxx volvería a ser una zona de compra que según la estrategia marcada desde Ecotrader, invitaría a comprar y "poner la segunda pata", según el asesor del portal premium de elEconomista.es, y que supondría aumentar la exposición como ya se hizo a mediados de mayo cuando se ejecutó la primera parte del plan de trading. De todas formas, Cabrero aconseja esperar al cierre de la semana en el Viejo Continente antes de desterrar del todo la idea de ver un contraataque alcista tanto dentro como fuera del EuroStoxx.

No obstante, la recuperación de la economía europea no da garantías para la mayoría de expertos que considera que la presión inflacionista "no da tregua a los márgenes de las compañías", como apuntan desde Bankinter. El banco de inversión también ha recortado su previsión para el principal referente bursátil de la eurozona y considera que el EuroStoxx cerrará diciembre de 2022 en los 3.321 puntos (su anterior estimación estaba en los 3.862 puntos).

En el caso del Ibex 35 perder la referencia de los 8.000 puntos implica al selectivo enfrentarse a una caída superior al 8% hasta su siguiente soporte técnico (que también invitaría a aumentar la exposición, según Cabrero) en la zona de los 7.287 puntos. La causa que llevó al Ibex 35 a recortar un 2,5% en la sesión de ayer no fue solo el sector bancario, con el BBVA como la entidad que menos perdió en el mercado (y lo hizo un 3,6%). Repsol fue el valor más castigado dentro del selectivo español al precipitarse más de un 5%, de la mano del precio del petróleo.