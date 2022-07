Doce valores con los que 'doblar' en una década por la vía del dividendo

Lo que Albert Einstein definía como la octava maravilla del mundo es un clásico que todo inversor debe conocer: el interés compuesto. "La fuerza más poderosa del Universo", según el físico más reconocido del mundo moderno. Siguiendo esta teoría, la reinversión de las plusvalías que genera una inversión hace posible que, exigiendo una rentabilidad anualizada ligeramente superior al 7%, sea posible duplicar el patrimonio en una década. Y hay compañías de la bolsa española que permiten hacerlo solo mediante la reinversión del dividendo en efectivo en un máximo de 10 años sin siquiera exigirles un aumento de sus beneficios y con el precio de las acciones estable. Consulte aquí El calendario de próximos dividendos de la bolsa española

En concreto son doce firmas del Continuo quienes cuentan con un retorno anualizado medio de la retribución al accionista igual o superior a un 7,3% prevista para el próximo trienio, de 2022 a 2024. Se trata de clásicos del dividendo como Metrovacesa y Aedas Homes, recién llegadas al parqué y que han hecho de la retribución al accionista una de sus banderas; Atresmedia (que ha quedado huérfana de sector tras la opa sobre Mediaset por parte de su matriz italiana), Mapfre, BBVA, Lar España, ACS, Renta Corporación, Enagás, Logista, Prosegur y Línea Directa.

En un ejercicio teórico tomando como referencia una inversión inicial de 10.000 euros, si un inversor reinvirtiera un dividendo que renta anualmente un 7,3% lograría en una década un patrimonio de 20.230 euros gracias a que el dividendo abonado a lo largo de esos diez años junto a la rentabilidad ofrecida arrojaría ganancias de 10.230 euros. Todo ello sin contemplar revalorización en las acciones de las compañías y manteniendo estable el beneficio. Hay que tener en cuenta que en el caso de que las ganancias aumentasen las firmas suelen incrementar también la retribución a sus accionistas, con lo que las plusvalías serían superiores.

Inmobiliario, un valor seguro

Metrovacesa, Aedas Homes y Lar España se cuelan entre los dividendos más rentables del Mercado Continuo. En el caso de la promotora inmobiliaria que capitanea Jorge Pérez de Leza la rentabilidad de su retribución media esperada para los próximos tres años es del 15,6%. Si se toma este retorno anualizado y se extrapola a los próximos años, el accionista de Metrovacesa logrará en seis años recuperar por la vía del dividendo íntegramente su inversión.

Este fue uno de los argumentos esgrimidos por muchos gestores de fondos de inversión nacionales para no acudir a la opa que lanzó FCC sobre el 24% del capital de la promotora a un precio de 7,2 euros, a la mitad del NAV (valor neto de los activos, en sus siglas en inglés) que refleja la firma en sus resultados), por encima de los 15 euros por acción. Tan solo un 11,5% del capital vendió sus acciones a Carlos Slim.

"Solamente por el pago en dividendos, dependiendo de la venta de viviendas, te va a devolver el valor de la compañía entre tres y cinco años. A todo esto sumas el momento del ciclo inmobiliario en el que estás y el hecho de que, lo que antes era un legacy, el suelo, ahora se ha convertido en un activo con mucho valor" y no hubiera tenido sentido acudir, afirmaba José Ramón Iturriaga, gestor de Abante Asesores. "Estimamos que Metrovacesa puede pagar 680 millones en dividendos en los próximos cuatro años (equivale al 57% de la capitalización) por lo que estamos cómodos con el perfil de generación de caja de la compañía en solitario", insistían, en la misma idea, los analistas de Sabadell.

Quien compre acciones de Mapfre hoy podrá doblar su inversión en ocho años solo con el retorno de sus pagos

Metrovacesa abonó el pasado mayo un pago de 0,6 euros, aunque falta por determinar el segundo. El consenso de mercado espera que, con cargo a 2022, la firma pague 0,93 euros por título, lo que arroja rentabilidades del 14% aproximadamente, con lo que restaría un segundo abono de 33 céntimos -previsiblemente en diciembre-; y que bata el euro por acción en 2023, ya en el 15,7%. Llegará al 17,4% de rentabilidad en sus pagos en 2024, según las previsiones, la más elevada de toda la bolsa española.

Ese año Aedas Homes alcanzará un retorno del 14,4%, ya que el mercado prevé un abono anual de 3,09 euros. De cara al dividendo del ejercicio 2021/2022 la promotora de viviendas distribuirá un total de 2,16 euros, compuesto por un primer abono en marzo de 82 céntimos y el segundo, complementario, previsto para julio de 1,34 euros. La firma acaba de anunciar esta semana el calendario previsto del pago que se producirá el día 8. Para poder cobrarlo es necesario tener acciones de Aedas antes del día 6, sesión en la que los títulos ya cotizarán sin derecho a percibirlo.

Teniendo en cuenta la rentabilidad media del dividendo de la promotora para el trienio, del 12,3%, el accionista podría recuperar su inversión (o doblar) en Aedas en un plazo de 7 años solo reinvirtiendo dividendos.

La última firma vinculada con el inmobiliario o los reits es Lar España. La socimi se cayó del pódium de los pagos más atractivos de la bolsa española a raíz del impacto que la pandemia tuvo en sus centros comerciales, con el cierre total y parcial de tiendas durante meses y que, lógicamente, repercutió en sus cifras. Ahora, la compañía trata de recuperar el terreno perdido y es la sexta retribución más atractiva de todo el Continuo de cara al trienio, pues ofrece un retorno medio del 9%, el mismo que Mapfre y BBVA.

Aun así, la socimi está lejos de recobrar su pago pre-Covid, que ascendió a 0,63 euros con cargo a 2019 (pagadero en abril de 2020). Solo cuenta con un pago anual. Los analistas estiman que de cara a 2022 abone 0,40 euros brutos por título y roce los 50 céntimos con cargo a 2024.

También se cuela en el ranking Renta Corporación, de mucho menor tamaño, pero con una retribución muy sólida: de media, superior al 8% los próximos tres ejercicios.

Clásicos de la retribución

Atresmedia remontó y ha retornado con fuerza a su posición de liderazgo con un dividendo en efectivo cercano al 12% para los próximos años. Esto implica que, sobre una inversión de 10.000 euros, sus accionistas serán capaces de recuperar, gracias a la teoría del interés compuesto, en siete años el patrimonio inicial.

La cadena propietaria de Antena 3 o La Sexta distribuye dos abonos anuales. El último fue el pasado 22 de junio, por 0,24 euros. Para cobrar el próximo -y primero con cargo al ejercicio actual- habrá que esperar a diciembre. De cara al dividendo del año actual el consenso espera que se mantenga estable, sobre los 40 céntimos a tenor de un beneficio que rondará los 117 millones de euros, muy similar al que cerró en 2021.

Enagás es la única utility que figura entre los pagos más rentables, al superar el 8% de media para el trienio. Comprar acciones de la gasista -en un momento óptimo, a pesar de los pesares, para la compañía debido a la guerra en Ucrania y el hostigamiento de la Unión Europea a Rusia- supone aspirar a recuperar en nueve años el dinero invertido solo gracias a la retribución al accionista que debe ser reinvertida de manera periódica, eso sí.

La compañía ya ha confirmado un pago de 1,72 euros de cara a 2022 (dentro de su plan estratégico hasta 2026) y de 1,74 euros en 2023. El próximo pago de la firma se producirá el próximo jueves, por un importe de 1,02 como abono complementario por las cuentas de 2021. El siguiente pago -y primero de cada ejercicio- se realiza, tradicionalmente, en diciembre.

Aseguradoras y bancos

Dentro del sector financiero destacan dos aseguradoras, Mapfre y Línea Directa,y un banco, BBVA, a quienes acompaña el viento de cola de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

La aseguradora que preside Antonio Huertas ya ha distribuido con cargo a 2021 un dividendo superior al previo al Covid, y el mercado prevé que bata los 15 céntimos brutos por acción de cara a los tres próximos ejercicios, lo que arroja rentabilidades de más del 9% después de que la acción haya caído a zona de mínimos de marzo de este año, en 1,70 euros, cuando llegó a superar los 2 euros antes de la estallido de la guerra. En el año, cede un 6%.

Mapfre, que mantiene una política de distribución de entre el 50-60% del beneficio neto, contará, según el consenso, con un beneficio de 700 millones este ejercicio -65 por debajo que en 2021-, y llegará a los 800 en 2024 -justo diez años después de haber logrado superar esta cota-. Excluida, incluso, esta hipótesis, hay que tener en cuenta que quien acciones de Mapfre hoy podrá duplicar su inversión en ocho años solo con la rentabilidad que ofrece su dividendo.

BBVA aumentará su pago un 16% en 2022, hasta los 0,36 euros, lo que renta un 9% a los precios actuales

La otra aseguradora que figura en el ránking es Línea Directa. El spinoff de Bankinter comprometió un payout elevado, siguiendo su línea histórica del 90%, y lo ha cumplido. El mercado prevé que la firma capitaneada por Patricia Ayuela de Rueda genere rentabilidades medias del 7,3% los próximos años. La compañía retribuye en cuatro pagos por año. Con cargo a 2022 ya ha distribuido el primero a cuenta, por un importe bruto de 0,02 euros el pasado 8 de junio. El próximo pago se espera para el mes de octubre, por el mismo importe.

BBVA se ha convertido en todo un referente de la retribución al accionista tras la salida de la pandemia. Se prevén rentabilidades medias del 9% para el trienio, en la que, por cierto, no se incluye la recompra de acciones que el banco cargó a las cuentas de 2021. No obstante, el mercado no descarta un nuevo programa de recompra en base al exceso de capital que se espera de la entidad antes de que la situación de Turquía se complicase. El país ha entrado ya en un escenario hiperinflacionista y Carlos Torres, presidente de BBVA, anunció hace una semana que espera que Garanti deje de contribuir este año con beneficio neto positivo al grupo.

La entidad, a pesar del contexto de subida de tipos que se presenta, cede un 17% en bolsa frente a las ganancias de sus pares domésticos -como CaixaBank, Bankinter o Sabadell- y eso que todavía no se ha registrado un deterioro significativo en las estimaciones de beneficio para el grupo. El mercado prevé un beneficio de 4.900 millones para este año, que roce los 5.100 en 2023 y hasta los 5.300 en 2024. Teniendo en cuenta que su payout es del 50%, esto implica un dividendo por acción de 36 céntimos en 2022 (un 16% superior al de 2021, en 33 céntimos) y alcanzará los 0,43 euros en 2024.

ACS -que paga ahora en julio su complementario- también es, históricamente, uno de los referentes de la retribución en España. Para la constructora que preside Florentino Pérez se contempla una rentabilidad del 8,1% de media, gracias a un dividendo bruto de 1,90 euros en 2022 y que llegará a los 2 euros en 2024. El próximo scrip (que amortiza en su totalidad para evitar la dilución al accionista) de ACS se espera para el 18 de julio. El calendario previsto arrancó el viernes con el inicio del periodo de negociación de los derechos en bolsa. El día 8 será el último en el que poder solicitar la retribución en efectivo.