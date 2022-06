CaixaBank, con mejor recomendación, supera a BBVA en bolsa por primera vez

Por primera vez en la historia bursátil CaixaBank superó en la jornada del martes a BBVA en capitalización de mercado y se convirtió en el segundo banco español y en la cuarta compañía más grande por valor de mercado de todo el Ibex, tras Inditex, Iberdrola y Banco Santander. Y todo ello llega con CaixaBank presentando la segunda mejor recomendación de compra del sector bancario para el consenso de mercado reunido por FactSet, tras Banco Santander, y, de nuevo, superando a BBVA que es mantener.

Al comienzo de semana, CaixaBank cerró la jornada acechando muy de cerca el valor de mercado de su homóloga, quedándose a tan solo 400 millones del sorpasso. Pero el último impuso de su cotización el martes -su acción se revalorizó sobre un 1,5%- logró superar en más de mil millones la capitalización de BBVA en bolsa -28.897 millones de euros de Caixa frente a los 27.513 de BBVA-, que ayer retrocedió un 0,5% -pierde un 18% en el año-.

Este acontecimiento bursátil se produce apenas un mes después de que la entidad diese a luz a su nuevo plan estratégico 2022-2024 -el primero que lanza tras la fusión con Bankia- que fue gratamente acogido entre los analistas e inversores. Entre sus páginas, el banco aspira a superar el 12% de rentabilidad ROTE para 2024, lo que supondría prácticamente duplicar los niveles actuales. El plan recoge, además, llegar por primera vez a los 3.000 millones de beneficio en 2023-24 y generar 9.000 millones en capital para los accionistas, así como una recompra de acciones por valor de 1.800 millones de euros destinados a mejorar la retribución al inversor con su posterior amortización.

"La entidad ha marcado todas las casillas necesarias, aunque no supone fuegos artificiales tampoco comparado con las expectativas que teníamos", apuntan desde Jefferies, que ejemplifica, en cierto sentido, la opinión generalizada del mercado. Desde Renta 4 valoraron que "la recomendación de sobreponderar está justificada en base a unas expectativas de crecimiento de ingresos y potencial de mejora, con palancas que no están incluidas en el Plan Estratégico", a lo que el grupo de análisis añadió que "a medio y largo plazo lo vemos positivo, aunque no descartamos que a corto plazo pueda ceder algo tras el excelente comportamiento".

A todo ello se suma, en detrimento de BBVA, altamente penalizada por su negocio en Turquía, que el mercado está dispuesto a comprar un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) mucho más elevado en el caso de CaixaBank por el hecho de ser la franquicia bancaria española mejor posicionada para la subida de tipos.

La más alcista del Ibex

Y es que la entidad bancaria va este año de hito en hito. Está viviendo su mejor año en bolsa, pues en el escaso medio año de ejercicio, CaixaBank se revaloriza más de un 48% y se catapulta hasta la cima de todo el Ibex 35, al ser la más alcista en lo que va de 2022. Se sitúa ya en máximos anuales y alcanza niveles que no vislumbraba desde 2018. Este no es solo su mejor año en toda su historia bursátil, en cuanto a las alzas se refiere, sino que también es la primera ocasión en la que lidera el selectivo de las 35 en el año.

De hecho, está siendo un gran ejercicio para la mayoría del sector bancario español. Sabadell y Bankinter se cuelan también entre el top 5 de alzas del Ibex este año, con avances del 45% y el 35% respectivamente. Esta última, además, cotiza en máximos anuales, en niveles de 2018, y para el consenso de analistas que reúne FactSet su acción aún tiene potencial y podría alcanzar los 6,24 euros.

CaixaBank no solo se ha visto beneficiada por su nuevo plan estratégico, sino que ha demostrado ser "una de las principales opciones y uno de los bancos más sensibles a los tipos del sector", según alega el equipo de análisis de Credit Suisse. Pese a que el día del anuncio de la subida de tipos en julio por parte del BCE perdió más de un 7%, ya se revaloriza más de un 13%. Su acción aún presenta un recorrido del 7% según el consenso de mercado.