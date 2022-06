La oferta de petróleo podría ser insuficiente en 2023

A la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) no se le escapa que la inflación está estrangulando a medio mundo y que las perspectivas de crecimiento de las economías occidentales tienden a la baja. Y, sin embargo, el mundo demandará más petróleo en 2023 para seguir funcionando (y para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia) hasta alcanzar los 101,6 millones de barriles diarios, según las predicciones de la institución.

Es decir, que los precios de los carburantes no van a frenar la demanda en el largo plazo, ya que la IEA estima que los precios se moderarán con el paso del tiempo.

Además, la recuperación de la industria y producción en China exigirá más oro negro para arrancar toda su maquinaria tras los confinamientos que mantienen las autoridades chinas en las principales ciudades del país e impulsará "la aceleración del crecimiento [del consumo de petróleo] de 1,8 millones de barriles diarios en lo que resta de 2022 y de 2,2 millones para 2023", según la agencia de energía.

El problema es que los países dentro de la OCDE -entre los que no se encuentra ningún miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP]) y solo uno de la OPEP+ (México)- se puede encontrar con que no tengan suficiente petróleo para cubrir su demanda, al haberse impuesto las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, que impiden comprar el crudo del país. Por ello, la IEA estima se pueden producir "dificultades para mantener el ritmo de demanda el año que viene" mientras Rusia se ve obligada a cerrar pozos al no poder dar salida a todo lo que produce.

En este entorno, el barril de Brent se mantiene en torno a los 120 dólares por unidad después de haber superado los 125 el pasado martes. Y es que la IEA reconoce que la escasez de crudo en el mercado, el lento incremento de bombeo de la OPEP y si persisten o agudizan las pérdidas de Libia; la capacidad de la liberación de reservas de petróleo de Estados Unidos y sus aliados para contener los precios del crudo pueden dejar de ser efectivas. De hecho, el Brent ha estado a menos de un 3% de borrar el efecto de esta medida esta misma semana.