Europa testará soportes antes de un nuevo ataque a la resistencia que no ha podido superar

Las principales bolsas de Europa afrontan hoy la primera jornada completa tras el anuncio por parte del BCE de que ejecutará en la próxima reunión de tipos en julio la primera subida del precio del dinero en 11 años (y otra más en septiembre). Tras los descensos que registraron los principales parqués del Viejo Continente en la jornada del jueves, hoy las caídas tienen continuidad, ahondando así en la cesión de soportes que ayer registraron índices como el EuroStoxx 50 o el Ibex 35.

"La cesión de este soporte de los 3.755 puntos abre la puerta a una consolidación más amplia hacia al menos los 3.660-3.635 puntos, muy cerca de donde recomendé tomar posiciones en el EuroStoxx 50 el pasado 12 de mayo", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien , eso sí, advierte de que "Desde ahí sigo entendiendo que las alzas podrían tener continuidad en busca de un nuevo ataque a la resistencia de los 3.850 puntos, que en esa ocasión ya sería muy probable que fuera superada".

En el caso del Ibex, los niveles a vigilar son los que encuentra en los 8.670 y 8.570 puntos. "Su alcance", asegura Cabrero, "debería frenar esta consolidación y desde ahí el Ibex 35 formar un contraataque alcista que supere los 9.000 puntos".

Descensos en Asia

La gran mayoría de selectivos bursátiles de la región asiática cotizan con descensos, dando continuidad así a la tendencia esbozada ayer por las bolsas de Europa, que cedieron sus principales soportes y anuncian una consolidación mayor. Los números rojos en Japón son los más abultados al superar el punto porcentual tras conocerse los datos de precios mayoristas, que crecieron a un ritmo interanual del 9,1% en mayo. En China, el IPC arrojó un alza interanual del 2,1%, algo que fue recibido positivamente en el CSI 300, que se convierte en una excepción en el área asiática al conseguir mantenerse en positivo en contra de la tendencia general.

Pendientes de la inflación

Si hay un término del que últimamente están pendientes analistas, inversores e incluso aquellas personas ajenas al ámbito económico/financiero, ese es inflación. De hecho, se mantiene como una de las principales preocupaciones (si no la mayor) de los mercados. Así lo destacan las últimas encuestas a gestores que elabora mensualmente Bank of America, que señalan que los inversores mantenían su repunte entre los grandes temores a no perder de vista, a pesar de que siguieran vigentes otras inquietudes.

Por eso, todas las miradas están centradas en jornadas como la de hoy en la que se han conocido los datos de inflación en China, el Índice de Precios al Productor (IPP) en Japón y en la que también se conocerán los datos de inflación de España y de EEUU (esta tarde). Precisamente es la evolución de los precios en el país norteamericano la que más miradas acapara. Se espera un repunte del 8.3% interanual. De su alcance o superación dependerá en buena medida la dirección que acaben tomando las bolsas en las próximas horas.