Amazon no está más barata: se encarece un 140% este año

El pasado viernes las acciones de Amazon cerraron la sesión en los 2.447 dólares y tras la apertura de este lunes de Wall Street su precio rondaba los 125. No se trata del mayor desplome de la historia del mercado (a pesar de que Amazon es uno de los valores tecnológicos más castigados en 2022 al ceder más de un 25% en bolsa), sino de un desdoblamiento de acciones que anunció en mayo la compañía. Este split (en inglés) suponía que por cada título en manos de un accionista este recibió otros 19 más. Todos ellos a un precio de 122,35 euros.

La decisión de Amazon viene justificada por la búsqueda de nuevos inversores, en particular de aquellos de menor calado en el mercado que podían verse excluidos al no poder acceder a títulos por un importe como el que ostentaba este valor. Sin embargo, que la acción de Amazon sea 20 veces más asequible no quiere decir que estén baratas.

Si se atiende a su ratio PER (veces que el beneficio queda recogido en su valor de mercado o precio de mercado por título entre beneficio por acción) Amazon ofrece un multiplicador de 150 veces, mucho más elevado que el de otras compañías como Alphabet (con un PER de 21 veces), Microsoft (29 veces) o Apple (24 veces).

Del mismo modo que no está barata entre sus pares tampoco lo está según su propia evolución (véase gráfico) ya que las acciones de la compañía no estaban tan caras desde el verano del año pasado y se ha encarecido, según este multiplicador, un 139% respecto a lo que reflejaba al comenzar el año. Aun así, el consenso de mercado estima que en 2023 volverá a reflejar un PER en la línea de las 60 veces.

La compañía no sufre el castigo del mercado solo por la inflación o la subida de tipos de interés en EEUU. El consenso de mercado recogido por FactSet estima que el negocio online de Amazon se va a ver resentido hasta tal punto que al cierre de 2022 los resultados de la compañía se situarán en un beneficio neto de 9.606 millones de dólares, un 60% menos de lo que se proyectaba al arrancar el año y un 70% menos de lo conseguido en 2021. A pesar de ello, Amazon mantiene una recomendación de consenso de compra y tiene un potencial del 40% hasta su precio objetivo en los 178,8 dólares.