El Banco de Japón, cada vez más 'acorralado' en su propia 'urna'

El 4 de mayo de 2022 será recordado como uno de los días más importantes en materia de política monetaria de todos los tiempos. La decisión del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, de seguir apretando el acelerador y elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos -el doble de lo habitual- ha marcado un antes y un después en ese ámbito. No solo por el ritmo imprimido al incremento en el precio del dinero, sino por lo que acarrea consigo para el resto de grandes entidades centrales del planeta, que mantienen una política muy ligada a la esgrimida por el economista de Washington.

Y es que, las proyecciones, previsiones y actuaciones de gran parte de los bancos centrales del planeta, pibotan en torno a las decisiones que se toman desde EEUU. De hecho, cada vez son más los bancos centrales que últimamente se han visto obligados a no permanecer ajenos al fin de la era del dinero gratis, siguiendo la estela de la Fed. Así, la velocidad de crucero que ha proyectado la entidad central más importante del planeta en la hoja de ruta hacia la normalización de su política monetaria ha sido seguida en las últimas sesiones por el Banco de Inglaterra, el de Canadá, Australia, India, Polonia o República Checa, entre otros.

Este movimiento no hace más que acorralar a otras entidades como el Banco de Japón, que está inmerso en una dinámica a contracorriente de la del resto de grandes entidades centrales del planeta (Fed, BCE, BoE...), más tendentes a una política monetaria menos acomodaticia. De hecho, en la última reunión del banco presidido por Haruhiko Kuroda, se decidió mantener sin cambios su política monetaria a pesar de reconocer unas expectativas de inflación más elevadas de lo inicialmente planteado, algo que se ha confirmado esta semana al conocerse el dato de inflación de la ciudad de Tokio, que es considerado como un indicador adelantado en esta materia y que ha crecido hasta el 1,9%, su mayor nivel en 7 años.

Pese a ello, una de las últimas medidas de la entidad ha sido mantener el límite de rendimiento de sus bonos a 10 años en el 0,25%. "Se trata de una diferencia drástica en el rendimiento de los bonos frente a los niveles cercanos al 3% en EEUU y seguirá atrayendo capitales fuera de Japón", destaca Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro. Algo que respalda Jeffrey Halley, analista de mercado sénior de OANDA, quien apunta a que el "diferencial de tipos entre EEUU y Japón parece que va a aumentar aún más".

El contraste entre ambos bancos, de hecho, ha tenido consecuencias en el mercado de divisas. El yen/dolar ha marcado su ejercicio más bajista desde 2014 y ya se encuentra rozando los mínimos de hace 20 años. Y lo expertos no hacen sino corroborar que estos niveles en los que se mueve el cruce ahora seguirán vigentes al cierre del segundo trimestre. Así lo asegura el consenso de mercado de Bloomberg.

Credit Agricole y Unicredit son varias de las últimas firmas en revisar al alza su previsión y situar sus pronósticos para el dólar/yen por encima de las 130 figuras al final de este trimestre. Y no son los únicos, desde Bank of America se posicionan en la misma línea asegurando que el Banco de Japón se ha preocupado más por mantener los tipos de interés bajo antes que por su divisa.

Las caídas en el yen en las últimas semanas se habían convertido ya en algo habitual. En 20 de los últimos 25 días, el yen se ha movido en terreno negativo en su cruce frente al dólar. La moneda japonesa registró este año su racha bajista más prolongada en al menos medio siglo al caer durante 13 días consecutivos frente al billete verde.

El Nikkei, pendiente del yen

Aunque la debilidad de la divisa puede tener también efectos positivos, sobre todo para las firmas más exportadoras (son muchas las empresas japonesas que se benefician del impulso a la competitividad que supone un yen más débil), las compañías niponas no están muy contentas con los derroteros por los que se mueve su divisa. Y es que, que el yen esté en esta dinámica bajista no es algo que históricamente haya favorecido al Nikkei. De hecho, solo en dos de los últimos siete años no ha habido una correlación entre la evolución del Nikkei y la del yen/dólar, lo que en el argot financiero se conoce como doble samurai.

Este año la correlación está dejando un sabor amargo, al caer la bolsa y el yen, algo que no pasaba desde 2001. No obstante, las previsiones de los analistas apuntan a que el selectivo de renta variable japonés no acabará así el ejercicio. Según el consenso de mercado recogido desde Bloomberg, el Nikkei tiene aún un recorrido cercano al 20% de cara a los siguientes doce meses.

Y dentro del índice aún quedan compañías que representan una oportunidad de inversión para los expertos, es el caso de Murata Manufacturing o de Nintendo, ambas compañías que por sus sólidos fundamentales forman parte de la cartera del Tressis Cartera Eco30, el primer fondo asesorado por un medio de comunicación en España. Dos puntales dentro de la gran cantidad de firmas que gustan a los expertos. Y es que, según Bloomberg más de un centenar de las compañías del Nikkei tienen a más de la mitad de los expertos que cubren su evolución aconsejando comprar sus acciones.

Por fondos, el Orbis Japan Equity gestionado por Orbis, con cinco estrellas Morningstar es el que mejor comportamiento está registrando en 2022 de los que se venden en España en euros, al revalorizarse más de un 9% desde enero. Tras él se encuentran el E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY y el Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D EUR con una y tres estrellas respectivamente, que se revalorizan más de un 4%.