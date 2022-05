Wall Street puede desbaratar la segunda pata del rebote

Durante las últimas semanas estamos asistiendo a unas caídas que han servido para que las bolsas europeas hayan desandado gran parte de la fuerte subida que nació en los mínimos del pasado 7 de marzo que, como ya les señalaba hace un par de semanas, podría ser el primer tramo de un proceso de rebote que en muchas ocasiones suele tener dos patas.

Es por ello que no descarto la posibilidad de asistir a un contraataque alcista que lleve al EuroStoxx 50 a buscar marcar un nuevo máximo sobre los 4.025 puntos, que fueron el origen de la actual corrección. Ahora bien, para confiar en el mismo lo mínimo exigible es que los principales índices europeos logren cerrar el hueco que abrieron a comienzos de la semana pasada, para lo cual el EuroStoxx 50 debe conseguir cerrar una sesión sobre los 3.840 puntos, algo que por el momento no ha conseguido.

Además de vigilar ese hueco que abrieron las bolsas del Viejo Continente el pasado lunes, vengo insistiendo en vigilar el comportamiento del Nasdaq 100 y más concretamente del soporte que presentaba en los 13.000 puntos, que fueron el origen del último gran rebote.

Análisis estratégico Nasdaq 100

Pues bien, este soporte fue cedido en las últimas horas de negocio de Wall Street, provocando un cierre mensual de abril por debajo de ese importante nivel, que corresponde a una corrección del 38,20% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020 y que encontró techo en los máximos de noviembre de 2021. La cesión de este soporte en el índice tecnológico es de todo menos algo alcista y es algo que no me sorprende ya que si atendemos al comportamiento de sus homólogos norteamericanos, podemos observar que ni el S&P 500 ni el Dow Jones Industrial todavía no han alcanzado soportes análogos a ese ajuste del 38,20%, que se encuentran en los 3.820 puntos y los 29.800 puntos respectivamente.

Análisis estratégico S&P 500

El alcance de esos soportes teóricos lo vería como una oportunidad inmejorable para realizar compras en el mercado norteamericano.

En el caso del Nasdaq 100 hay que tener presente que la pérdida de los 13.000 puntos abre la puerta a que pueda dirigirse a buscar ahora el nivel de corrección del 50% de toda la tendencia alcista desde los mínimos de marzo de 2020, que se encuentra en la zona de los 11.800/12.000 puntos.

Si buscan comprar tecnología sigo sugiriendo esperar a que se alcance ese rango de soporte antes de utilizar parte de la munición en forma de liquidez que deberían atesorar si siguen la recomendación de Ecotrader de estar invertidos solamente al 35%.

A corto plazo la esperanza de los alcistas es que el S&P 500 logre mantenerse sobre los mínimos de marzo en los 4.114 puntos, que al cierre de la semana pasada y del mes de abril fueron mantenidos en pie, algo que parece bastante improbable pero que tiene que vigilarse.

Si lo que buscan es comprar bolsa española la recomendación es que esperen pacientemente a que el Ibex 35 corrija al menos la mitad de toda la subida desde los mínimos que marcó en marzo pasado, para lo cual debería alcanzar la zona de los 8.080 puntos, con soporte intermedio a vigilar en los 8.275 puntos.

Análisis estratégico Ibex 35

