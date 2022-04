Morgan Stanley advierte: el S&P 500 está al borde de entrar en un mercado bajista

Después de semanas de caídas y tensión en los mercados, Morgan Stanley está tocando ya la alarma bajista. Según ha publicado su analista Michael Wilson, el S&P 500 está a punto de sufrir una caída brusca, en una huida de los inversores en busca de un refugio ante los temores de una recesión y de un endurecimiento excesivamente agresivo por parte de la Reserva Federal.

"Con las acciones defensivas muy caras y con pocas ventajas absolutas, el S&P 500 parece estar listo para unirse al mercado bajista en curso", dijeron los estrategas de Morgan Stanley en una nota publicada este lunes. "Todas las acciones baratas del mercado están ya agotadas, y no está claro hacia dónde enfocar la próxima rotación. Según nuestra experiencia, cuando esto sucede es porque el índice general está a punto de caer bruscamente, con casi todas las acciones cayendo al unísono".

El índice S&P 500 se ha desplomado durante tres semanas seguidas, y el viernes tocó el nivel más bajo desde mediados de marzo. La explicación es simple: los inversores están huyendo de los activos de riesgo en medio de los temores de un rápido ajuste monetario y su impacto en el crecimiento económico. El respaldo del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las acciones agresivas para frenar la inflación ha hecho que los inversores ajustaran sus inversiones al cálculo de unos inminentes aumentos de tipos por valor de medio punto porcentual en cada una de las próximas cuatro reuniones del banco central.

Los estrategas de Morgan Stanley creen que el brusco movimiento de la Fed está apuntando "directamente hacia una desaceleración" y que, si bien el posicionamiento defensivo ha funcionado bien desde noviembre, no ven más potencial para estas acciones, ya que sus valoraciones han aumentado.

Al mismo tiempo, la firma de inversión cree que las características defensivas de las acciones farmacéuticas y biotecnológicas de gran capitalización las convierten en empresas con un rendimiento superior constante en un entorno de crecimiento de ganancias más lento, PMI en desaceleración y política monetaria más estricta. "A medida que la economía de EEUU avanza hacia una fase de ciclo tardío y las tasas de crecimiento del PIB/ganancias se desaceleran para la economía y el mercado en general, creemos que las propiedades defensivas de Pharma/Biotech superarán la preocupación política e impulsarán un rendimiento relativo más alto", escribieron.

"Wall Street podría dejarse hasta un 15% más"

Por su parte, eToro también ha mostrado una visión pesimista del mercado a corto plazo. "En la actualidad, estamos experimentando un alza de volatilidad y de la correlación entre, por ejemplo, sectores como son el growth, el value y el S&P 500. Esto, si no fuera por tratarse de valores no vistos desde hace 20 años, podría pasar desapercibido, pero dada esa circunstancia y el actual desplome de los precios de los bonos, el alza del dólar y la ampliación de los spreads de crédito, no deberíamos dejar de lado esta circunstancia. Si añadimos lo que la lectura del Índice de condiciones financieras de Goldman (FCI) nos dice, en ese entorno de alza de correlación, la contribución (a la baja) de la renta variable tiene cierto recorrido hasta lograr el equilibrio perseguido por la Fed", señala Javier Molina, analista de eToro.

"La fecha del 4 de mayo -próxima reunión de la Fed- es, en este sentido, muy importante de cara a su interpretación por los agentes económicos. Históricamente, un ajuste de 75 puntos básicos del FCI nos indicaría una corrección adicional del S&P 500 de, por lo menos, un 9% desde los niveles actuales. Otros analistas son más pesimistas y hablan de descensos del 15%. Atentos a estas pistas que, junto con el resto de variables a analizar, pueden darnos indicaciones de cambios futuros", añade Molina.