Los fondos de Azvalor no tienen rival en la Liga Global

Ángel Alonso Madrid

Azvalor está viviendo su annus magnificus. Su fondo de bolsa española lidera la Liga de la Gestión Activa de elEconomista con un 12,5%, seguido del fondo de Gonzalo Lardiés, con un 7,25%, en una clasificación en la que pocos productos están en positivo, algo que los gestores consiguen gracias a la posibilidad de invertir una parte de la cartera en compañías no ibéricas.

Pero en la Liga Global, que reúne a los 180 fondos de renta variable internacional más descorrelacionados, tampoco tiene rivales que le hagan sombra, con tres de sus vehículos de inversión situándose en los primeros puestos de la tabla, con rendimientos que llegan hasta el 35% en el caso del Azvalor Value Selection Sicav, casi el 34% en el Azvalor Internacional o el 28,81% del Azvalor Blue Chips. Otro de sus fondos, Azvalor Managers, gestionado por Javier Sáenz de Cenzano, se encuentra en undécimo lugar con un 9,57%.

Estos datos confirman la capacidad de sus responsables, Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, a la hora de seleccionar compañías que han despuntado en un momento de enorme volatilidad en los mercados, acentuada por la invasión de Ucrania por Putin, con los precios de la energía y de las materias primas en máximos. Justamente las empresas en las que han tenido más convicción los gestores de Azvalor, ya que el 33,56% de la cartera del Azvalor Internacional está invertida en firmas relacionada con los materiales básicos.

No son los únicos fondos españoles que triunfan en la Liga Global, bien porque proporcionan rentabilidad bien porque contienen las pérdidas. De hecho, en el primer cuartil aparecen 22 vehículos de inversión con dni español, con Santander GO Global Eq ESG AE Eur, mostrando un peor comportamiento, con una caída del 3,13%.

Entre los diez mejores se sitúan productos de gestoras reconocidas, como Cobas International P, Sigma Internacional, Cobas Selección C, Hamco Global Value Fund R, Cobas Large Cap P Acc Eur y Cobas Grandes Compañías C, con rendimientos que van desde el 17,45% del primero hasta el 14,32% del último.