¿Demasiada complacencia en las bolsas? La desaceleración que viene en el segundo trimestre

No existe quórum sobre el devenir de las bolsas europeas durante el segundo trimestre del año salvo por una excepción: los mercados están siendo demasiado complacientes. No se entiende el rebote que comenzó el pasado 8 de marzo. Se considera desaforadamente optimista, en términos generales, aunque sí puede estar justificado de manera selectiva para algunas compañías. No todo es guerra. También sigue existiendo una pandemia que se desvanece, y que ha perdido el sufijo pan (del griego todo) por el de en (que permanece, que se mantiene en el tiempo) de endemia. Y eso ha favorecido al turismo con la misma intensidad que a los valores bancarios les ha sentado bien el golpe en la mesa de Christine Lagarde, decidida a subir los tipos. O, de lo contrario, será difícil dar caza a la inflación. Y así se presenta el segundo trimestre que acaba de comenzar. Plagado de incertidumbre y con un ojo puesto en Ucrania y el otro en el bolsillo de los consumidores.

"No tuvo sentido la caída hasta casi niveles pre-Covid como tampoco lo ha tenido el rebote, que igual ha llegado demasiado lejos porque está basado en expectativas que difícilmente pueden cumplirse, como cortar la necesidad de Rusia en su papel de suministrador de gas y petróleo, o que la guerra acabe pronto. Lo normal es que el mercado vuelva ahora a caer para luego subir de nuevo y mantenerse en un entorno lateral por bastante tiempo", observa Nicolás Fernández, director de Análisis de Banco Sabadell. Son esos los temas que marcarán el devenir de las bolsas: la dependencia energética y la salida del conflicto que Vladimir Putin inició el 24 de febrero.

Sabadell: "Lo normal es que el mercado vuelva a caer, luego suba y abra un periodo lateral por un tiempo"

Las casas de análisis más destacadas aconsejan valores como la tecnología (muy castigada hasta enero de este año), bancos, algo de turismo o utilities españolas pero, sobre todo, evitar todo lo relacionado con consumo cíclico, como automóviles o ropa, que serán los más afectados por la inflación. A pesar de que la pandemia ha generado un importante ahorro embalsado, con datos de la AEB (Asociación Española de Banca) a cierre de 2021, la renta disponible de los hogares españoles había regresado al 9,6%, niveles pre-Covid debido al mayor consumo y también a la escalada de precios.

Con la inflación casi en el 10% en España en marzo, los analistas de Bankinter, capitaneados por Ramón Forcada, insisten en que el mercado está siendo muy complaciente. "Es innegable que menos crecimiento, más inflación, beneficios inferiores, tipos más altos y primas de riesgo superiores no pueden resultar en valoraciones más generosas, sino menos. Las bolsas aún no descuentan nada de esto, pero las valoraciones de compañías e índices se actualizarán a lo largo de abril y mayo y, entonces, su reacción podría ser distinta, menos complaciente", apuntan en su informe trimestral. De momento, el Ibex cotiza a una ratio PER de 12,6 veces este año, la más baja del continente, solo por encima de Italia, y esto representa ya un descuento del 16% (en las 15 veces.

"Gran parte de lo que ocurra en mercado lo decidirá la guerra. El riesgo sigue ahí, y después de que las principales bolsas hayan recuperado niveles previos a la invasión consideramos que se impone la cautela, asegura Natalia Aguirre, directora de Análisis de Renta 4. "El movimiento de las bolsas dependerá previsiblemente de la evolución del conflicto bélico: si las negociaciones Ucrania-Rusia avanzan es posible un impulso adicional de las bolsas" aunque falta visibilidad y hay riesgo de una rebaja mayor de previsiones de los beneficios de las compañías; y si no existen avances en las conversaciones podría "haber cierta toma de beneficios en un entorno mucho más hawkish y con dudas sobre el impacto en los BPAs", continúa Aguirre.

¿De qué fechas hay que estar pendiente? El 10 de abril se celebrará la primera vuelta de las elecciones francesas. El día 20 de este mismo mes Enagás dará el pistoletazo de salida a la temporada de resultados del primer trimestre. Atención porque se esperan sorpresas y algún tipo de consecuencia del periodo de hiperinflación actual. El 4 de mayo se producirá una nueva reunión de la Fed, que podría traer una nueva subida de tipos. Hay otra el 15 de junio, después de que el BCE celebre la suya el 9. Rumores de mercado apuntan a un mes antes, el próximo 9 de mayo, como una fecha clave para la resolución del conflicto en Ucrania ya que se celebra el Día de la Victoria en Rusia y Putin podría querer darse un baño de masas con la invasión ya resuelta.

El impacto de los precios

Los analistas coinciden en que existe riesgo de derating a corto plazo, lo que en cristiano significa un golpe importante a las estimaciones. Hay que pisar con cuidado en cada paso. Lo que se ha visto hasta la fecha parece no ser suficiente, a pesar de que autos, retail, turismo y alimentación y bebidas ya están viendo recortar sus previsiones frente al aumento en las perspectivas de petroleras, recursos básicos, inmobiliario y eléctricas.

Desde que se inició el conflicto, el sector de automóviles es el que ha sufrido un mayor recorte de las previsiones de beneficio neto de cara a 2022 y a 2023. Rusia y, sobre todo, la inflación hacen pensar hoy a los expertos que los autos ganarán un 3,7% menos este año y un 6,5% menos el que viene con respecto a sus estimaciones de hace un mes y medio. Le sigue el sector retail, con una caída del 3,6% para este ejercicio. De hecho, Inditex es la firma más castigada de todo el EuroStoxx 50 por el conflicto en Ucrania. Los analistas han metido un tijeretazo del 14% al beneficio previsto para 2022, hasta los 3.517 millones de euros. La textil se ha visto forzada a cerrar 600 tiendas entre Rusia y Ucrania, debido a la guerra y a las sanciones de manera indefinida. Son un 10% de las ventas y el 8,5% del ebit.

Bankinter: "Preferimos petroleras, defensa, ciberseguridad, infraestructuras y más adelante banca"

¿Los más beneficiados? Obviamente, las petroleras, que aumentan en más del 12% la previsión media de BPA para este año y otro 6% el que viene; seguida de recursos básicos -mineras y acero- un 11,2% al alza en mes y medio y un 6,7% en 2023. El inmobiliario mejora un 8,3% sus estimaciones desde la semana del 20 de febrero. La vivienda es considerado un activo refugio en momentos de volatilidad, capaz de trasladar además el aumento de los costes de las materias primas y de la mano de obra al cliente final.

¿Será la bolsa capaz de combatir la inflación actual? Es difícil, teniendo en cuenta cómo ha cerrado marzo, con un IPC en el 9,8% en España y el 7,5% en la zona euro. Históricamente, el Ibex 35 cae un 1% de media desde el año 2000 en el segundo trimestre, mientras que para el EuroStoxx estos tres meses pasan sin pena ni gloria, con una subida del 0,2%. Sabadell cree -y esto no suele ser así desde hace años- que la bolsa española tiene cierta "ventaja competitiva con respecto a Europa" en el entorno actual "por su exposición a Latinoamérica, al sector financiero gracias a la subida de tipos esperada y porque cuenta con escasa dependencia de Rusia"; por el contrario, "lo que preocupa cada vez más es el consumo. No veo un atisbo de que vayamos a ver rebajas impositivas y esto es clave para intentar mantener el consumo", sostiene Fernández.

Valores donde invertir

Llegarán revisiones de beneficios más acusadas, pero, por el momento, 39 de las 50 compañías que dan forma al EuroStoxx 50 son compra y las once restantes un mantener. De ellas, destacan por su potencial la tecnológica Prosus, con un 88%; seguida de firmas de coches como Stellantis, con un 57%, y de Infineon (50%), Enel o Adidas, en el 37%. No son todas. Hay otras con mayores potenciales a doce meses, pero que también engrosan la lista de recortes en las previsiones a raíz de la guerra. Es el caso de la casa de apuestas de Flutter, Volkswagen o Mercedes Benz, de ING o de la alemana Vonovia -socimi residencial-.

"Ahora tienes que comprar cosas buenas y de calidad. Tecnología, por ejemplo, a la que es verdad que nunca le viene bien una subida de tipos, pero esta, en concreto, se produce por los costes energéticos, no porque vaya a haber más crecimiento. Se pueden tener financieras, farmacéuticas y elegir valores poco endeudados que sean capaces de trasladar la inflación a los precios: inmobiliarias, renovables, y ser superselectivo en consumo cíclico", considera Fernández.

Renta 4: "Después de que las bolsas hayan recuperado niveles previos a la invasión, se impone la cautela"

Mucho más comedido se muestra Bankinter, que dice anteponer "la protección a la ambición" y, en caso de estar en bolsa, aconseja hacerlo en "petroleras, ciberseguridad, infraestructuras, defensa y, tal vez algo más adelante este año, selectivamente, bancos" en tanto en cuanto que los tipos van a subir ineludiblemente. También creen que el mercado notará la falta de "flujos desde los bancos centrales". Aunque cuidado porque en la eurozona el BCE se ha abierto a seguir una "política flexible" en caso de que el impacto de la guerra sea superior al esperado. Renta 4 apunta a un ritmo más lento en la hoja de ruta de Fráncfort comparado con la Fed ante una mayor dependencia energética rusa.

Un paso más allá desde Citi creen que la renta variable europea ha abierto un hueco difícil de ignorar. "Identificamos dos sectores, uno defensivo como las utilities y otro cíclico (bienes) donde esta brecha parece todavía más exagerada, con valores que se han comportado mucho peor que sus pares estadounidenses". Y, entre ellos, destacan a Iberdrola con un precio objetivo en 12,4 euros, con un potencial del 24%.

El gigante de la renta fija americana Pimco habla, claramente, de un fin de ciclo "con un crecimiento fuerte pero que se muestra cada vez más vulnerable al riesgo bajista". Es por ello que apuestan por valores "de calidad y menos cíclicos". Mientras, Schroders considera que un probable escenario de "estanflación tiende a favorecer a las empresas defensivas cuyos productos y servicios son esenciales para la vida cotidiana de las personas. La gente sigue necesitando comprar alimentos, pagar sus facturas de electricidad y el alquiler. Sin embargo, es posible que prefieran aplazar la compra de artículos cíclicos, como un coche nuevo o un iPhone", concluyen.