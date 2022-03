Logista vale un 57% más en bolsa con el precio que Apollo paga por Primafrío

La elevada valoración alcanzada por Primafrío, líder español en transporte refrigerado, en pleno alza del precio de los carburantes y de huelga de transportistas, ha puesto en el punto de mira la capitalización bursátil de otras compañías del sector. La gestora norteamericana Apollo Global Management ha valorado el 100% del capital de la compañía murciana en 1.500 millones de euros (incluyendo la deuda) al adquirir un 49% del grupo de transporte frigorífico de mercancías a la familia Conesa. Teniendo en cuenta que la deuda de Primafrío ronda los 150 millones de euros, el fondo norteamericano desembolsará finalmente cerca de 675 millones de euros por la participación minoritaria adquirida.

La operación, cuyo cierre está previsto para junio de 2022, se ha articulado a través de un fondo de infraestructuras, Apollo Infrastructure. La firma norteamericana se ha asociado con los fundadores y actuales accionistas de Primafrío, Juan Conesa y José Esteban Conesa, quienes siguen como socios mayoritarios y continúan al frente de la compañía en esta nueva etapa.

El importe pagado por el private equity norteamericano implica un multiplicador de 2,9 veces los ingresos de Primafrío en una de las mayores transacciones del capital privado en España este año. En concreto, Logista ingresó 1180 millones de euros en 2021, mientras que las ventas de Primafrío ascendieron a 506 millones, un 10,5% más que en el año precedente.

Movimientos corporativos

La transacción, con la que Apollo se ha impuesto en la puja a Brookfield y Blackstone -que también competían por el activo-, ha puesto el foco en la valoración actual de empresas como Logista. El mismo multiplicador de ventas pagado por Primafrío -aplicado a la compañía de distribución- supondría elevar su valoración en bolsa un 57,57%, hasta alcanzar los 3.498 millones de euros, frente los 2.220 millones en los que cotiza actualmente la empresa liderada por Íñigo Meirás. El cálculo, realizado sin contar la caja de la compañía, implica, por tanto, que la capitalización bursátil de Logista sumaría casi un 60%, teniendo en cuenta que la venta de Primafrío no parece haberse visto afectada de forma severa por el delicado momento que sufre el sector de transporte por carretera ante los paros y huelgas.

Fuentes del mercado no descartan posibles futuras operaciones corporativas en torno a la compañía de distribución Logista, controlada por la tabaquera británica Imperial Brands (antigua Imperial Tobacco). Su principal accionista con el 50,01% del capital, Altadis, podría explorar una posible desinversión que permitiría a Imperial Brands, su propietaria, hacer caja con la enseña de distribución. Una transacción donde el capital privado podría, como en el caso de Primafrío, alzarse como un factor clave en la ecuación. En una entrevista reciente con elEconomista, Iñigo Meirás, CEO del grupo, reconocía posibles muestras de interés del capital privado por la empresa española. "No puedo confirmar que el capital riesgo no se haya acercado a la compañía", confirmaba a este diario. La elevada caja de Logista permite pensar que pueda resultar un activo atractivo para que el capital privado pueda impulsar su crecimiento, tanto de forma orgánica como inorgánica, con potenciales compras.

En el caso de Primafrío, uno de los líderes europeos en transporte refrigerado, la entrada como socio estratégico de Apollo, una de las mayores gestoras de capital riesgo del mundo, se ha producido sólo nueve meses después de su frustrada salida a bolsa. La compañía murciana de transporte refrigerado suspendió su estreno bursátil tan sólo tres días antes de la fecha prevista, a la espera de que mejorasen las condiciones del mercado. Con su OPV, Primafrío esperaba colocar cerca del 25% del capital en el parqué con la intención de alcanzar una capitalización bursátil de entre 1.300 y 1.700 millones de euros.

Tras la frustrada oferta pública de venta, la familia Conesa Alcaraz optó por explorar la vía de la desinversión de la mano del private equity en un proceso restringido ante el apetito que despertaba el activo entre los fondos de capital privado. El cierre final de la operación a una valoración elevada supone un referente para otras empresas del sector a la hora explorar la alternativa de asociarse con el capital privado para tratar de maximizar su valor.