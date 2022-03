El mercado bajista se cancelaría en los 4.000 puntos del EuroStoxx

Después de una jornada en la que el EuroStoxx se ha anotado más de un 4%, hoy los futuros apuntan a una cierta continuidad en un rebote que, no obstante, sigue encuadrado en un contexto de mercado bajista y que, por lo tanto, no invita, de momento, a volver a comprar bolsa. Y es que los ataques a civiles no han cesado pese a que las conversaciones entre Ucrania y Rusia parece que avanzan acercándose a un hipotético acuerdo diplomático.

Desde el punto de vista técnico, "para que tengamos evidencias que cancelen este mercado bajista y planteen la posibilidad de que hayamos visto un suelo en los mínimos vistos en la zona de los 3.387 puntos es preciso que el EuroStoxx 50 consiga superar resistencias que presenta en la zona de los 4.000/4.050 puntos, que es un antiguo soporte", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Si se superan los 4.000/4.050 puntos, no sería partidario de comprar en ese momento, pero sí que consideraría una próxima caída a la zona de los 3.600 puntos como una oportunidad para volver a comprar bolsa europea", añade Cabrero. Ahora bien, si el rebote que estamos viendo a corto plazo no consigue batir esa resistencia de los 4.000/4.050 puntos, que se encuentra a un 4% de distancia de niveles actuales, se mantendría intacta la amenaza bajista de que una próxima caída profundice por debajo de los mínimos vistos la semana pasada y podamos acabar viendo una caída que lleve al EuroStoxx a alcanzar la zona donde sugiero, de momento, esperar antes de comprar de nuevo renta variable europea, concretamente los 2.900/3.100 puntos", concluye.

El petróleo se estabiliza

Después de haber llegado a sobrepasar los 130 dólares por barril de Brent, el petróleo esta semana ha empezado a normalizar sus precios y parece que se ha estabilizado en la zona de los 100 dólares, lo que da algo de respiro tanto a consumidores como a las expectativas de inflación en este caso. No obstante, todo sigue dependiendo de lo que suceda en Ucrania por un lado y, por otro, de la reunión que llevará a cabo la OPEP en un par de semanas y que determinará la producción futura.

30 días para el 'default'

Era un secreto a voces que Rusia, tarde o temprano, iba a impagar a sus acreedores. Según reportan desde Bloomberg, no hay signos de que el país haya pagado la deuda que vencía anoche a los tenedores de bonos internacionales, que apuntan que no han recibido nada y que no saben si lo harán en dólares o rublos y en qué cuentas. En concreto, ayer vencían dos bonos con un principal total de 117 millones de dólares. A partir de hoy, el país tiene un periodo de gracia de 30 días para devolver este dinero antes de entrar oficialmente en default.

