Los fondos españoles de bolsa global logran hasta un 29% de rentabilidad

Ángel Alonso Madrid

Los fondos españoles de bolsa internacional son los que mejor comportamiento están demostrando en estos primeros meses, entre los productos de gestión activa. Y entre ellos se encuentran los de una firma, Azvalor, que se han convertido en las estrellas indiscutibles, al encabezar sistemáticamente la Liga Global de elEconomista, la clasificación que reúne a los 200 productos de renta variable internacional más descorrelacionados de su índice de referencia.

La apuesta desde hace años por sectores que han sido denostados en una industria de inversión que estaba virando hacia un mundo supuestamente más verde, ha ayudado a la firma fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad a conseguir rentabilidades que han llegado a superar el 30%.

Pero la subida del precio de las materias primas y el auge de las firmas energéticas, aparte de una regulación europea más laxa respecto a la energía nuclear, que será considerada finalmente como ecológica hasta 2045, han ayudado a que Azvalor Internacional, el buque insignia de la gestora, logre un rendimiento del 29%, con datos de Morningstar a 9 de marzo, última fecha homogénea para todos los fondos de la Liga Global, colocándose en primer lugar de la clasificación, seguido de Azvalor Value Selection Sicav y Azvalor Blue Chips, con un 28,61% y un 23,64%.

Estos porcentajes les permiten presentarse a la conferencia anual de inversores, que se celebra este jueves, superando ampliamente a sus competidores, que logran rentabilidades más moderadas, como el 12,49% de GVC Gaesco Value Minu Growth Market Neutral A, el 8,8% de Fidelity Fast Global E-ACC-Eur o el 7,2% de Hamco Global Value Fund R, que quedó segundo de la Liga Global el año pasado.

Pero no son los únicos fondos de gestoras españolas que se encuentran entre los mejores por rendimiento. En el primer cuartil aparecen otros 12 productos, entre los que están los de Cobas, Metavalor Internacional -supervisado ahora por Alberto Roldán-, Sigma Internacional, gestionado por Gabriel Castro y José Ramón Boluda y DIP Value Catalyst Equity A Eur, que oscilan entre el 5,97% del Sigma y el 0,09% del fondo del Value Catalyst, gestionado por Andrés Allende, que trabajó como analista en la firma de Paramés.

También están Elcano Special Situations Sicav, Horos Value Internacional, Bluenote Global Equity y Magallanes European Equity, que son los que más consiguen reducir las pérdidas en el año (ver gráfico).

El fondo de GVC Gaesco, que se lanzó el año pasado y está gestionado por Pol Companys, ha logrado poner a prueba su estrategia de inversión durante estos meses, teniendo en cuenta que se fija en empresas value que están por debajo de su valor fundamental al tiempo que vende futuros de índices growth.

Otros fondos conocidos, como Bestinver Internacional, que se incluye en la Liga Global junto al de Magallanes por su reconocimiento por parte de los inversores, no está pasando por su mejor momento, ya que sufre una caída del 13%.

Entre los que peor comportamiento están teniendo, por el momento, se encuentran True Value y Beka International Select Equities, que caen un 17,54% y un 17,57%., aunque menos que el Echiquier World Next Leaders A, que con una pérdida del 24,27% se encuentra en último lugar de la clasificación.