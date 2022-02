Los españoles dominan los fondos más activos de bolsa global

Ángel Alonso Madrid

Si el año pasado dos fondos españoles, Hamco Global Value Fund R y Azvalor Managers, terminaron como los mejores de la Liga global de la gestión activa de elEconomista, la clasificación que reúne a los vehículos de inversión de renta variable internacional más descorrelacionados de su índice de referencia, 2022 está resultando mucho más propicio, hasta el punto de que de los 200 productos que componen el ranking, 25 fondos de gestoras españolas se encuentran en el primer cuartil, dominando las primeras posiciones en la gran mayoría de los casos.

Así, un fondo de GVC Gaesco que tiene menos de un año de vida, GVC Gaesco Value Minu Growth Market Neutral A, gestionado por Pol Companys, proporciona un 17,5% de rentabilidad, seguido de tres productos de Azvalor, Azvalor Value Selection Sicav, Azvalor Internacional y Azvalor Blue Chips, que ganan entre un 16% y casi un 14%.

El fondo de Hamco y el Cobas Large Cap P Acc Eur también se encuentran entre los diez primeros, seguidos de Cobas Grandes Compañías C, Sigma Internacional, Magallanes European Equity M, Cobas International P, Cobas Selección C, Azvalor Managers, Horos Value Internacional, Elcano Special Situations Sicav y Bluenote Global Equity, gestionado por Fernando Primo de Rivera Oriol para Renta 4.

El éxito de estos fondos españoles contrasta con el resto de sus competidores, ya que son los únicos que junto a cuatro de gestoras internacionales se encuentran en terreno positivo, destacando especialmente el de GVC Gaesco y Azvalor.

¿Cómo ha conseguido este resultado el fondo de Companys? Por la rotación de los inversores hacia las compañías de valor. Su objetivo es comprar empresas value que están por debajo de su valor fundamental y vender futuros de índices growth, explicaba la gestora en su presentación.

Entre los peores fondos de la Liga Global aparecen Echiquier World Next Leaders, que pierde un 26%, Abrdn Glbl Mid-Cap Eq A, que se deja un 18,51%, y Federated Hermes Imp Opps Eq R, con una caída del 18,4%