El rebote sigue siendo vulnerable y sirve para reducir exposición

Después de un fin de semana en el que la guerra en Ucrania, lejos de remitir, se ha extendido por el territorio llegando incluso cerca de las fronteras con Polonia, los futuros de las principales bolsas europeas vienen en positivo, adelantando una jornada de ascensos que, eso sí, se quedarían por debajo del 1%.

Desde el punto de vista técnico, "se está formando un rebote desde los mínimos del lunes, cuya intensidad no me sorprende ya que es algo típico en mercados bajistas como el que nos encontramos, en los que suelen formarse importantes caídas y subidas fruto de una extrema volatilidad que parece que ha venido para quedarse un tiempo, el necesario antes de que se forme un suelo más sostenible en las bolsas y que esperamos incluso pasen por los 2.900/3.100 puntos del EuroStoxx 50, zona ideal para comprar de nuevo bolsa europea", explica Joan Cabrero, asesor técnico de Ecotrader.

Más a corto plazo, "hay que vigilar los niveles que cancelarían la posibilidad de asistir a un rebote mayor y que pasan por los 3.625 puntos del EuroStoxx 50 y, posteriormente, los 3,505 puntos, que mientras sigan vigentes no descarto que podamos ver un rebote de mayor envergadura, sin prejuicio de que lo seguiría viendo vulnerable y como una oportunidad para reducir la exposición a bolsa hasta niveles más cómodos", concluye el experto.

Caída en la tecnología china

La región china de Shenzhen ha puesto en cuarentena a la mayor parte de su población de casi 17 millones de habitantes al haberse activado el peor brote de Covid desde el inicio de la pandemia. Esta metrópoli es sede de algunos de los grandes gigantes tecnológicos del país como Tencent o Huawei y ello ha provocado que en esta sesión, el índice tecnológico por excelencia chino, el Hang Seng, se desplomase más de un 4%.

El bono a 5 años descuenta la subida de tipos

La semana puede pasar a la historia en EEUU si la Reserva Federal, que se reúne este miércoles, hace lo que todo el mundo espera y eleva los tipos de interés por primera vez desde 2018.

El organismo monetario no tendrá otra opción pese a la incertidumbre provocada por el conflicto en Ucrania, con una inflación disparada en niveles de hace 40 años rozando el 8% interanual. La cuestión será, no obstante, si es más moderada con un ajuste de 25 puntos básicos o más agresiva llevando el precio del dinero al 0,5%. Los bonos así lo están descontando y la referencia a 5 años ya supera el 2% de rentabilidad exigida, algo que no había ocurrido desde mayo de 2019.

Relacionados Dónde agarrarse a las grandes firmas españolas en otro desplome en el Ibex