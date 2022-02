Renta 4: "El conflicto bélico ralentizará las subidas de tipos"

Todas las miradas están puestas sobre las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y el impacto que pueda tener en la economía global. "La clave del conflicto bélico es saber cuánto va a durar porque ralentizará inversiones y consumo. Si se alarga en el tiempo nos puede llevar incluso a una recesión económica", asegura Javier Galán, gestor de fondos de inversión y responsable de renta variable europea de Renta 4 Gestora durante una presentación para medios esta mañana en Madrid.

Con las bolsas cayendo hasta un 4%, no sería descartable, en caso de que la guerra promovida por Rusia perdurase con mucho en el tiempo, dejar atrás el "espectacular 2021" y pasar a "un 2022 en el que decrezcan los beneficios (frente a la previsión de un 5% de crecimiento actual)". "Desde luego ya con caídas de doble dígito en Europa y en EEUU de lo que llevamos de año podemos empezar a hablar de un mercado más complicado y en el que la tendencia alcista se ha puesto claramente en duda". En todo caso, Galán apela a una máxima del mercado: "comprar cuando los mercados caen como hoy, de una manera indiscriminada. Hay que aprovechar para comprar aquellas compañías de calidad, con crecimientos visibles, con ventajas competitivas y sin mucha deuda. Todas esas historias no cambian. Ningún inversor debe hacer una cartera en base a un conflicto bélico por unos meses, teniendo en cuenta que va a acabar (tarde o temprano)".

Otro impacto previsible, según Renta 4, es que la subida de tipos de interés se ralentizará. "Posiblemente los bancos centrales adopten una posición de esperar y ver. Se van a empezar a descontar menores o menos agresivas subidas de tipos de las que se esperaban a comienzos de año". Una consecuencia de todo ello es que, según el experto, podría frenar el rally de las compañías value en bolsa y también tendrá un impacto sobre el sector bancario. "Sectores muy defensivos como utilities o tecnología o consumo no van a parar", aclara el gestor, con lo que "la rotación tan severa que se ha vivido en los últimos meses se puede ir parando". En términos de materias primas también degenerará en una menor demanda de materias primas, de petróleo y afectará a los resultados de estas compañías de cara al medio plazo, no de manera inmediata. Además, Renta 4 Gestora no descarta que vuelva a producirse una rotación favorable a EEUU en detrimento de la bolsa europea.

Dónde invertir en bolsa

Para el gestor de Renta 4 las valoraciones tanto en Europa como en España son "muy razonables" ya que "cotizan a los mismos niveles de valoración a los que se ha valorado a las bolsas en los últimos 100 años, esto supone 13 veces para el Ibex y 14 veces para Europa. En el caso de EEUU está ligeramente algo más caro, sobre las 16 veces".

A pesar del conflicto bélico ahora y de la rotación protagonizada por los mercados desde enero, la gestora de Renta 4 dice no haber "cambiado la cartera de manera significativa porque seguimos centrados en compañías de calidad, que no hay tantas en el mundo, y permanecer en firmas que hagan crecer sus beneficios en los próximos tres o cuatro años. Uno de los ejemplos es ASML Holding, con el mayor peso en nuestro fondo europeo. Siemens Healthineers es otro de esos ejemplos, donde la cotización ha caído frente al aumento de los beneficios; Rentokil Initial sufre una situación similar, que tenderá a corregirse. En cambio, los beneficios de los bancos son un 50% inferiores a 2007 y, sin embargo, están cotizando en niveles similares ya descontando el crecimiento de este año", sostiene Galán, que opta por mantenerse alejado de telecomunicaciones, eléctricas, automóviles, aerolíneas y bancos, salvo excepciones, a nivel global.

De cara a sus preferencias en España, el fondo Renta 4 Bolsa cuenta con un mayor peso en industrial, donde destaca CAF y Airbus, con un 4% cada una; seguido del sector consumo, con Viscofan e Inditex por encima del 5%; en materiales y recursos básicos cuentan con Repsol como primera opción, seguida de Acerinox; en tecnología, aunque el peso es inferior, Amadeus representa más del 6%; y entre los bancos, por ejemplo, solo cuentan con Bankinter. "Creemos que va a conseguir incrementar la cuota de mercado gracias al cierre de oficinas que estamos viendo en el sector", concluye Galán.