En pánico no se vende: hasta el soporte de los 3.600 del EuroStoxx es solo una corrección

El pánico vendedor en la apertura de las bolsas europeas va a provocar que el EuroStoxx 50 se aproxime a la zona de soporte teórico de los 3.600 puntos, que es la que podríamos calificar como la línea divisoria que separa un escenario correctivo de un mercado bajista en el que cabría la posibilidad de ver caídas adicionales del 15% hasta la zona de los 3.000 puntos, que es donde cotizaba la principal referencia antes de que salieran a escena las primeras vacunas contra el Covid-19. | Más información estratégica en Ecotrader

Llegados a los 3.600 puntos la recomendación es que no vendan en pánico ya que el alcance de este entorno de soporte sería, en circunstancias normales, lo que podría llamar como la oportunidad del año para comprar bolsa, buscando que desde ahí la tendencia alcista principal se retomara para marcar nuevos máximos crecientes sobre los 4.400 puntos.

Solamente recomiendo vender si tienen una exposición a bolsa por encima del 60% en aras a reducirla a niveles en torno al 50%. Perdiendo los 3.600 puntos sí sería partidario de reducir la exposición en 20 puntos más.

El pánico vendedor de la apertura ha llevado al Ibex 35 a buscar la zona de soporte que encuentra en los 8.000/8.080 puntos, que es la base del canal que viene acotando la consolidación durante los últimos meses.

Como venimos insistiendo desde Ecotrader, el Ibex 35 no mostrará deterioro en sus posibilidades alcistas mientras no pierda la base de este canal y sobre todo mientras no pierda los 7.700 puntos. Por el momento el Ibex resiste sobre sus soportes por lo que no soy partidario de vender.

Incertidumbre total

El peor de los escenarios se confirma. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha iniciado la invasión de la región ucraniana de Donbass esta madrugada y, además de la batalla sobre el terreno, ha confirmado la guerra con Occidente. A la espera de saber cómo será la respuesta internacional, los inversores corren en busca de refugio. Las bolsas de todo el mundo bajan, mientras se dispara el petróleo, el oro y los bonos -con sus precios al alza y sus rentabilidades a la baja-.

Este puede ser un día peor en la renta variable del Viejo Continente que el pasado 24 de enero (hasta ahora el más bajista en lo que va de 2022), cuando precisamente el temor a una guerra en Ucrania golpeó por primera vez en los mercados.

Los índices de referencia europeos han abierto este jueves con caídas mayores al 4%, aunque estas posteriormente se han suavizado a alrededor del 3%.

El Ibex 35 pierde un 6,5% en lo que va de año, el EuroStoxx 50 cae un 11%, lo mismo que el Dax alemán, y el Cac 40 de Francia cerca de un 8%.

Valor a valor

Las caídas dentro del Ibex 35 ha provocado que el 63% de las compañías del selectivo haya traspasado sus respectivos soportes. Así, frente a los cinco valores del selectivo que ya los habían perdido al cierre de los mercados del miércoles (Indra, Bankinter, PharmaMar, Banco Santader y Red Eléctrica), en estos primeros minutos de cotización de hoy los recortes fuerzan a otros diecisiete valores a perforar sus zonas de compra.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha llevado incluso a que PharmaMar e Indra hayan perforado también el segundo escalón técnico fijado por el analista de Ecotrader, Joan Cabrero, al cotizar por debajo de los 50 euros por acción y los 8,6 (respectivamente) en los primeros pasos de este jueves. También Bankinter y Aena cotizan en torno a sus segundos soportes.