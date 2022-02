Los bajistas, a punto de tomar el control de los mercados

El conflicto en Ucrania se ha enquistado y los mercados son conscientes de ello. Las sanciones que se barajan contra Rusia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos se cruzan con los ciberataques que sufren las instituciones ucranianas, mientras el Gobierno del país decreta el estado de emergencia y se prepara para una intervención militar.

El desconcierto ha vuelto a pesar en los inversores, lo que se tradujo en el cierre de las principales bolsas del Viejo Continente con leves caídas. El EuroStoxx 50 cedió un 0,3% en la sesión de este miércoles después de su cotización plana en la jornada del martes, ante la falta de datos sobre el alcance de las consecuencias en la economía del Viejo Continente ante un posible corte del suministro de combustible ruso, lo que dispararía los precios de la energía.

En la misma línea se situó el Ibex 35, que pese a llegar a superar los 8.600 puntos a media sesión, finalmente cerró en los 8.440 puntos y un recorte del 0,63%. El patrón se mantuvo en el resto de plazas europeas -a excepción del parqué londinense que de nuevo mostró su fortaleza al subir un escueto 0,05%-, aunque la bolsa de Milán y París se han mantenido por encima de sus respectivos soportes, atendiendo a los datos técnicos elaborados por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Eso sí, al Cac 40 francés cada vez le cuesta más mantenerse a flote -se sitúa a menos de medio punto porcentual de su zona de compra en los 6.750 puntos- al igual que en el caso del Ftse Mib, a un 0,8% de su soporte.

La barrera que marcó Cabrero para no dar el control a los partidarios de las ventas pasaba por un "contraataque" del EuroStoxx y su reconquista de los 4.000 puntos (cerró en los 3.973) por lo que las caídas son una pista "de todo menos alcista", según el experto de Ecotrader". Como no se consiguió, el analista de Ecotrader se desplaza al cierre semanal de los mercados antes de tomar una decisión respecto a reducir o no la exposición en la renta variable.

En este clima, 30 valores del Ibex se mantienen parapetados sobre sus respectivos soportes lo que supone que en las últimas 24 horas solo tres más han sobrepasado su primer nivel para tomar posiciones, atendiendo a los datos técnicos elaborados por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Así, tras las caídas en bolsa de Banco Santander, que bajó un 1,3%; Red Eléctrica -que cedió un 1,8%- e Indra, que soportó la mayor corrección de la última sesión se unieron a Bankinter y PharmaMar. En el caso de Indra incluso perforó su segundo soporte en los 8,6 euros al cerrar en los 8,34 por acción.