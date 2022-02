Las bolsas europeas refuerzan sus soportes

Dejamos atrás una semana en la que de nuevo las bolsas europeas pusieron a prueba los soportes clave que en numerosas ocasiones les he señalado que hay que vigilar, como son los 4.000 puntos del EuroStoxx 50 o los 14.800 del DAX 40 alemán.

El hecho de que su alcance volviera a frenar el avance bajista y provocara un nuevo rebote lo que hace es reforzar estos soportes, por si había alguna duda, como la línea divisoria que separa lo que hasta el momento parece una consolidación previa a una continuidad alcista, de una corrección en toda regla.

Tienen que tener presente que si se pierden esos soportes el riesgo sería que el EuroStoxx 50 pudiera retroceder un 10% adicional hasta la zona de los 3.600 puntos, cuyo alcance supondría simplemente una corrección del 38,20% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020, que fueron el suelo del Covid crash.

Si toma cuerpo ese ajuste, que por análisis técnico es de lo más normal del mundo, estaríamos ante lo que podría calificar como la oportunidad de compra del año ya que sigo entendiendo que después de la actual consolidación o de esa hipotética corrección la tendencia alcista se retomará y asistiremos a nuevos máximos crecientes en las bolsas europeas.

Operativamente, no me voy a cansar de repetir que en soportes hay que pensar más en comprar que en vender, pero también quiero llamar a la prudencia ante la posibilidad de que al final, tanto ponerlos a prueba, se terminen perforando, con las importantes implicaciones correctivas que ello tendría para las bolsas.

En cualquier caso, mientras el EuroStoxx 50 no pierda los 4.000 y el DAX los 14.800 puntos no soy partidario de reducir exposición a bolsa europea y si asumen un stop vinculado a que no se pierdan esos soportes pueden comprar en aproximaciones a los mismos.