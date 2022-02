Azvalor, Cobas y Magallanes sitúan a sus fondos en las primeras posiciones de la Liga

Ángel Alonso Madrid

Los fondos de bolsa española que siguen una estrategia de valor acaparan los principales puestos del ranking de la Liga de la gestión activa de elEconomista, que reúne a los 34 productos más descorrelacionados del Ibex, lo que indica que buscar ideas de inversión fuera del consenso está favoreciendo su rendimiento. Es el caso de Azvalor Iberia, que con un 5,60% se ha colocado en el segundo puesto, según datos de Morningstar a 8 de febrero. Cobas Iberia, con un 2,57%, y Magallanes Iberian Equity, con un 2,40%, se sitúan en cuarta y quinta posición respectivamente, mientras que GVC Gaesco Bolsa Líder, con un 1,28%, y Solventis Aura Iberian Equity, con un 1,08%, se han posicionado en séptimo y noveno lugar, en el caso del fondo de GVC Gaesco tras haber subido siete peldaños en La Liga desde la semana pasada.

Algunas compañías se repiten entre las primeras posiciones de los fondos de Azvalor, Cobas y Magallanes, como Técnicas Reunidas, Elecnor y Semapa, aunque con distintos pesos en las carteras. Tubacex es donde mayor convicción encuentran los gestores del Azvalor Iberia, mientras que Gestamp es la del fondo de Iván Martín.

En las siguientes posiciones también aparecen productos que siguen de alguna manera el value investing, como Dux Iberian Value, Sigma Inv. House FCP Equity Spain A, Horos Value Iberia, March International Iberia A Eur, Bestinver Bolsa o Gestión Boutique VI Fundamental Approach (ver gráfico abajo), aunque los cuatro últimos se encuentran en terreno negativo con ligeras caídas.

Es significativo que la tercera posición del ranking la acapare Santander Acciones Españolas, el primer fondo de bolsa española por volumen patrimonial, con casi 828 millones de euros, que ya gana un 2,85% en el año, codeándose con los value más reconocidos. Sabadell España Dividendo Base, gestionado por Carlos Catalán, Caixabank Bolsa All Caps España Estándar, gestionado por José Joaquín Mateos, y BBVA Bolsa, gestionado ahora por Andrea Gallo y Carlos López, son los otros fondos de entidades financieras muy bien posicionados en la clasificación.

Pero el liderazgo indiscutible lo sigue manteniendo por el momento Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante, que ya supera en casi cinco puntos porcentuales a su más directo competidor, el fondo de Azvalor. Su gran apuesta por el sector financiero, con un tercio de la cartera, le está sirviendo de gran ayuda.

Entre los que no levantan cabeza en La Liga aparecen una semana más el Fidelity Iberia, gestionado desde el año pasado por Karoline Rosenberg y Mac Elatab, y Caja Ingenieros Iberian Equity A, con caídas en el año que llegan al 6,07% y el 5,2%, respectivamente. En el antepenúltimo puesto se encuentra Gesconsult Renta Variable España, con una pérdida del 4,99%, aunque hay que tener en cuenta que solamente doce fondos de la clasificación se encuentran en positivo.