Las previsiones se ponen en lo peor en Siemens Gamesa

Un 32% de las firmas de inversión que siguen la cotización de Siemens Gamesa recomienda adquirir sus acciones. Es el mayor porcentaje de consejos de comprar sobre el total de este consenso de analistas desde diciembre de 2019, según recoge Bloomberg.

Un hito que ocurre a pesar de que, de media, las previsiones de estos mismos expertos sobre la evolución de su negocio se han puesto en lo peor tras la reciente revisión a la baja del propio objetivo de rentabilidad del fabricante de aerogeneradores para el conjunto del ejercicio fiscal 2022, hasta un rango entre el -4% y el 1% (margen operativo o ebit).

Las estimaciones apuntan ahora a un ebit negativo de 312,5 millones de euros con 9.518 millones de ingresos, o lo que es lo mismo a un margen operativo del -3,3%, admitiendo el impacto de los cuellos de botella en el comercio mundial y del incremento de los costes por la subida del precio de materias primas esenciales para la empresa, como lo es el acero.

Lo que quiere decir esta paradoja que enfrenta las recomendaciones de comprar con las estimaciones cayendo al extremo bajo de la guía que rebajó Siemens Gamesa desde el rango 2-4% -en el que la mantenía anteriormente- es que, con todo, el castigo es excesivo en bolsa.

Las acciones de la compañía hispanogermana pierden cerca de un 50% desde el máximo histórico que registraron el 7 de enero de 2021, en 38,48 euros por acción, tras adelantar desde el suelo del crash del Covid, los 11 euros del 12 de marzo de 2020, todas o casi todas las expectativas de crecimiento de los sectores verdes en los próximos años.

Desde los 18,5 euros actuales, algunos analistas vuelven a resaltar una oportunidad de comprar los títulos de Siemens Gamesa (con mejoras en los últimos días de Credit Suisse o Deutsche Bank) aunque el corto plazo se haya complicado para el fabricante de aerogeneradores, líder mundial en la instalaciones en el mar (offshore), que presenta resultados trimestrales este jueves 3 de febrero con las malas noticias anunciadas desde hace una semana.

Y si no se confía en la recuperación del negocio, prácticamente todos los expertos añaden en sus informes la probabilidad de que acabe cayendo sobre el fabricante una opa de exclusión de la matriz Siemens Energy (oferta por las acciones que aún no tiene, que son cerca del 33% del total actualmente), algo sobre lo que no cesan los rumores en el mercado.