La mitad de los fondos activos tiene más del 14% de la cartera en el sector financiero

Ángel Alonso Madrid

Los bancos y las aseguradoras han dejado de ser denostados y se han convertido en unas de las firmas más mimadas por los gestores más activos de bolsa española, hasta el punto de que 16 de los 31 fondos de la Liga de la gestión activa de elEconomista tienen más de un 14% invertido en el sector financiero, según los últimos datos de Morningstar, lo que representa una parte importante de las carteras.

En esta categoría no solo se incluye a la banca y las aseguradoras, sino que también tienen cabida otras firmas como las socimis. Pero el grueso de las inversiones en este sector está focalizado en entidades financieras como Bankinter, la opción favorita de la mayoría de los gestores, y en Catalana Occidente o Línea Directa, por el lado de las firmas de seguros.

Hay gestores como José Ramón Iturriaga, responsable del Okavango Delta de Abante, que apuesta hasta un 35% de su cartera al sector financiero desde hace años, lo que en el pasado le ha perjudicado en rentabilidad, pero que ahora con la subida de tipos de interés cada vez más cerca (en EEUU se prevén tres incrementos en 2022, aunque en Europa no se esperan hasta como mínimo el año siguiente) y el retorno de los dividendos (para el próximo año se estima un aumento medio del 25% en la retribución que pagarán las cinco entidades que cotizan en el Ibex) resulta una tentación que los gestores no desdeñan.

Hasta Iván Martín, responsable del Magallanes Iberian Equity, ha incorporado a la banca en sus fondos: a Bankinter en el de bolsa española y a ING, en el de bolsa europea. "La tesis que nos llevó a principios de año a comprar nuestros primeros bancos ha cogido ahora más forma e impulso, por lo que en este momento ya no son los únicos. El problema crónico de solvencia que muchos sufrían parece que ha ya pasado a la historia, con los bancos supervivientes en una situación mucho más robusta desde el punto de vista de capital. El reto es ahora generar rentabilidad en un entorno con tipos cero o muy bajos y una inflación no tan temporal como se pensaba. En este contexto, estamos encontrando nuevas oportunidades interesantes e introduciendo nuevos nombres en cartera", señalan en la firma.

En el March International Iberia han pasado de tener un 11% en el sector financiero hace tres años a representar ya algo más del 18%, es decir, casi una quinta parte de la cartera. "Tenemos un 10% en BBVA y Bankinter, un 3% en Alantra Partners y un 4% en Línea Directa y Catalana Occidente. Ahora estamos más expuestos de lo que hemos estado en el pasado, principalmente por dos motivos: momentum en la cuenta de resultados con el impacto de la subida de tipos, que debería beneficiar sus cuentas a medio y largo plazo; y la clara infravaloración del sector después de más de una década de mala evolución bursátil; en ese entorno nos decantamos siempre por bancos de gran calidad en sus retornos –como es el caso de Bankinter– bien gestionados y bancos en los que vemos cierto potencial de crecimiento con un ratio de capital saneado, como es el caso de BBVA", explica Antonio López, gestor del fondo de March.

Ricardo Seixas, gestor del Bestinver Bolsa, que también cuenta con Bankinter entre sus principales posiciones en el sector, señala que la consolidación de la recuperación económica "impulsará los ingresos de los bancos vía mayor crecimiento del crédito y, eventualmente, tipos de interés más elevados. Y dados los sólidos niveles de capital, la morosidad contenida, riesgo regulatorio a la baja y el renovado foco en la retribución al accionista, sigue habiendo recorrido para expandir las valoraciones".

Unicaja y Caixabank son otras de las entidades que más se repiten en las carteras. La primera "cotiza a niveles que implican no poner en precio para nada su plan estratégico, cuando es conservador y centrado en acciones plenamente asumibles por la entidad", subraya Gonzalo Sánchez, director de inversiones de Gesconsult, mientras que de la segunda en Santalucía AM apuntan la generación de comisiones, especialmente por la gestora de activos y la pata de seguros.

No todos los fondos han incluido bancos, como es el caso del Horos Value Iberia, que lidera la clasificación de la Liga. "Para nosotros, el sector financiero es un cajón de sastre donde incluimos compañías puramente financieras como Catalana Occidente o Alantra, holdings industriales como Corporación Financiera Alba y Semapa y nuestra participación en Horos Value Internacional. Hace ya más de 8 años que no tenemos ninguna participación de bancos españoles y, aunque en 2020 alguna entidad tenía valoraciones atractivas, lo cierto es que en ese justo momento, en el punto más difícil de la pandemia, las compañías que estaban en nuestra cartera nos seguían pareciendo mejores ideas de inversión", señala Alejandro Martín, gestor del fondo.