Los bajistas compran parte del pasaje de las aerolíneas en la última semana

Las dudas ante una lenta salida de la pandemia se dinamitaron a finales de noviembre cuando Sudáfrica comunicó la existencia de una nueva variante del virus, ómicron. Por entonces, la corrección de los mercados ya se había llevado por delante la expectativa de las aerolíneas de cerrar el año en positivo, pero ahora la oleada de cancelaciones ante una tasa de contagios disparada ha puesto el foco sobre el sector. Y ahí han acudido los cortos. Las posiciones bajistas entre las aerolíneas europeas se incrementaron en la semana previa a Navidad, llegando a alcanzar el 6,26% en Air France-KLM y también estaban por encima del 6% en IAG, hasta hace justo un día. Citadel Advisor, un histórico bajista del mercado, ha decidido dar un paso atrás y reducir su posición, y ahora seis bajistas controlan el 4,13% del capital del holding -Bloomberg, no obstante, tan solo recoge las posiciones superiores al 0,5% del capital, con lo que el peso de los cortos podría ser superior-. Es la segunda aerolínea con un mayor porcentaje de cortos sobre su capital. En el caso de Deutsche Lufthansa, la tercera mayor aerolínea del continente, esta posición es del 1,21%.

En lo que respecta al resto de las compañías, Ryanair es la única del sector sobre la que no hay declarada ninguna posición, a pesar del profit warning (rebaja de estimaciones) que presentó la semana pasada. Norwegian cuenta con el 1,55% del capital en manos de los cortos; la tercera más afectada; en Wizz Air están posicionados con el 1,16%, tienen el 0,7% de easyJet y el 0,53% de la finlandesa Finnair.

"El incremento de casos y la incertidumbre por ómicron han empeorado las expectativas para IAG y ahora esperamos un difícil comienzo de 2022, con ventas y márgenes que no estarán cerca de niveles prepandemia hasta, al menos, 2023", apuntan desde Bloomberg Intelligence. A nivel mundial, las aerolíneas cancelaron hasta 6.000 vuelos previstos para los días 24, 25 y 26 de diciembre, según datos recopilados por FlightAware. Solo el pasado lunes, otros 2.800 fueron también cancelados a nivel mundial y esta situación se prorrogará por todas las festividades navideñas y se prevé también que prosiga en las primeras semanas de enero.

No son solo los contagios. Las cuarentenas impuestas por países y la vuelta a un mapa de semáforos, como en el caso de Reino Unido, son una piedra en el camino en la vuelta a la normalidad. Ryanair anunció una rebaja de sus previsiones de un 7% para el periodo navideño y pérdidas que se duplicarán hasta una horquilla de entre 250 y 450 millones de euros, frente a los 100-200 anteriormente previstos. Deutsche Lufthansa prevé rebajar un 10% la capacidad prevista para el invierno, según comunicó la semana pasada.

Los analistas esperan un arranque de 2022 difícil, tras los 'profit warning' de Ryanair y Lufthansa

Con este panorama como telón de fondo, los cortos decidieron aumentar sus posiciones sobre el sector. Sandbar AM y Marshall Wace -el mayor bajista de la bolsa española- subieron su peso en Air France-KLM hasta el 0,91% y 0,89%, respectivamente el día 23. Helikon Investments, el mayor corto con una posición del 2,37%, lo hizo el 26 de noviembre, el mismo día que saltó a la luz la nueva variante del virus.

Turismo nacional

En el caso de IAG, en las últimas semanas de diciembre han incrementado su peso en corto Pictet AM, hasta el 0,69%, Kintbury Capital, con un 0,68%, y Sandbar AM, con el 0,58%. No obstante, Citadel, que cuenta ahora con un 1,67% del capital, sí decidió rebajar algo su exposición, según recoge Bloomberg.

Ninguna de las firmas vinculadas con el turismo en el Ibex -Meliá Hotels, Aena y Amadeus- cuentan con bajistas en su capital (con posiciones superiores al 0,5%, al menos). Las constantes olas de la pandemia hacen que IAG todavía acumule pérdidas del 66% desde que estallara la pandemia en febrero de 2020. Es la aerolínea más castigada. La siguiente, Air France-KLM, retrocede un 60% y el sector de viajes europeo, cotiza un 13% por debajo. Lo llamativo es que IAG sigue siendo la mejor recomendación de su sector, solo superada por Ryanair, quien a todas luces está destinada a ser la primera que dé por finalizada esta etapa negra para el turismo.

El 'holding' hispano-británico superará el beneficio pre-Covid en 2024, con 1.800 millones

Además, la previsión es que IAG logre volver a beneficio neto positivo en 2022, con 240 millones de euros; nada que ver con los 1.715 millones de 2019, algo que podría superar ya en 2024, según las previsiones actuales, que lo cierto es que no paran de empeorar. No será así para Air France-KLM, para quien se esperan pérdidas de más de 500 millones el próximo año tras números rojos este ejercicio de 3.000 millones de euros, muy similar a lo que se estima para la española.

La irlandesa Ryanair ocupará el primer lugar en el sector por resultado neto, con 1.435 millones de euros en 2022, un 62% superior a 2019 y el mayor desde 2018.