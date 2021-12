Laboratorios Rovi se incorporará al Ibex 35 para sustituir a Viscofan

No se ha escondido a la hora de transmitir su deseo de entrar al Ibex 35. E incluso ha puesto de su parte para ello. Y lo ha conseguido. Laboratorios Rovi se incorporará finalmente al índice el próximo 20 de diciembre para sustituir a Viscofan. Lo ha logrado en su última oportunidad del año, en la revisión de este jueves del comité que cada tres meses se reúne para valorar posibles cambios en los componentes del índice.

"La compañía quiere entrar en el Ibex, es un objetivo a medio plazo y la familia no va a ser un impedimento para ello. No descartamos que en un futuro pudiera diluirse si es la razón para no poder entrar", reconocía Javier López-Belmonte, vicepresidente y director financiero de Rovi, el pasado mayo en una entrevista con elEconomista. Y así lo hicieron poco después. La familia López-Belmonte redujo su participación allanando así el camino hacia el Ibex 35.

La compañía cumplía todos los requisitos para entrar. Incluido el de la capitalización, que se resistía. El comité solo tiene en cuenta el capital que circula libremente en bolsa y en función de eso impone un coeficiente, que en su caso se ha elevado ya al 60% gracias a las ventas de la familia fundadora. De ello dependía en gran medida su entrada. De eso, o de que en bolsa lograse un tamaño aún mayor.

Las desinversiones también han permitido que mejore la liquidez del valor. Más acciones en circulación han incrementado su negociación, hasta situar a Rovi en el puesto 34 del ranking de la bolsa española, por delante de otras candidatas como Acciona Energía o Logista. En los últimos seis meses, sus títulos han movido de media 5,26 millones de euros al día. La contratación, de hecho, es el punto clave para entrar al índice, ya que el Ibex trata de reunir a los 35 valores más líquidos de la bolsa española.

Año histórico para la farmacéutica

La compañía se incorporará al Ibex catorce años después comenzar su andadura en el parqué. Este año está siendo histórico para Rovi también en bolsa. Hasta el mes de agosto, sus títulos se revalorizaron más de un 80%. Sin embargo, ahí surgió el problema con las vacunas de Moderna en Japón, donde un lote quedó contaminado por un error humano, provocando un desplome de las acciones de Rovi del 25% desde los máximos que alcanzó sobre los 67 euros. Desde entonces, ha venido recuperando paulatinamente toda esa caída hasta ahora, que vuelve a rozar máximos históricos.

Los analistas han ido acompañando al valor a lo largo de los últimos meses, situándolo como uno de los mejores consejos de compra de toda la bolsa española. De hecho, 11 de las 12 casas de análisis que siguen a la compañía recomiendan tomar posiciones y la otra mantenerlas.

"Seguimos viendo muy conservadora" su guía de crecimiento en ingresos, opinan en Banco Sabadell

La hoja de ruta de la que ya es nueva compañía del selectivo de referencia nacional la dejó clara en el Investor Day que celebró el mes pasado, donde reiteró su guidance para el año que viene. En él sostiene un crecimiento de los ingresos operativos entre el 5 y el 10%, "algo que seguimos viendo muy conservador", apuntan desde Banco Sabadell. A más largo plazo destaca que conseguirá alcanzar los objetivos marcados a 2023, que prevén ventas de entre 588 y 609 millones de euros.

En cuanto a su estrategia, presentó de nuevo la información sobre Doria que solicitaba la EMA para su aprobación, prevista para el mes de febrero, con lo que podría llegar a Europa en el segundo trimestre del año que viene. Moderna seguirá siendo origen de ingresos, y duplicará la producción de 600 a 1.400 millones de dosis al año. Con todo, esperan que los márgenes sigan creciendo a medida que gana peso los servicios para Moderna y la entrada en el perímetro de Doria.

Se quedan fuera

El tiempo corría en contra de la farmacéutica. Si su entrada se dilataba, otras aspirantes podrían robarle la plaza. Acciona Energía era una de ellas. La empresa de renovables solo lleva cinco meses como cotizada, desde su debut el 1 de julio, pero ya se ha consolidado como una firme candidata a entrar. Su negociación la respalda, y en este caso su tamaño no es un obstáculo pese a que el comité solo tiene en cuenta en sus cálculos un 20% del capital.

Rovi ha logrado adelantarse a otra aspirante que lleva tiempo en la cola para subir al Ibex pero que no acaba de despuntar para ello. Se trata de Logista. La firma de distribución peleará de cerca con Acciona Energía en próximas revisiones; al menos así lo ha hecho en el último semestre. La negociación media diaria es similar en ambas y en los dos casos superan el mínimo de capitalización. ¿A quién pueden arrebatar su plaza? Las menos negociadas, una vez fuera Viscofan, son ahora CIE y Almirall, aunque PharmaMar y Meliá corren peligro por su capitalización.