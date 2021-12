El cierre semanal será clave para obtener pistas sobre la fiabilidad de un rebote en Europa

Después de una semana de alta volatilidad y de fuertes movimientos en los parqués más importantes del planeta, hoy las principales bolsas del mundo apuntan a un cierre semanal homogéneo y en calma, con ligeras ganancias tanto en Europa como en EEUU que den continuidad a las alzas que se están registrando en los últimos compases del día Asia .Una señal de que algunos de los peores augurios sobre la cepa del virus ómicron se están disipando.

Sin embargo, sigue estando vigente la amenaza que suponen los temores intrínsecos de mercado como el rápido crecimiento de la inflación o la retirada de estímulos por parte del banco central de una de las principales potencias económicas del mundo, la Reserva Federal estadounidense.

De hecho, las principales bolsas de Europa aún cotizan cerca de sus principales niveles de soporte, a los que ayer volvieron a acercarse. El índice de referencia europeo, el EuroStoxx 50, cerró la sesión de ayer en los 4.108,03 puntos al sufrir otro recorte del 1,7%, y se quedó a apenas un 5% del soporte clave que encuentra en los 3.900 puntos.

"En la medida que las últimas caídas se han quedado muy cerca de alcanzar esos soportes no me atrevo a decir que un eventual rebote de corto plazo no sea fiable, pero tampoco quiero descartar la posibilidad de que aún tengamos un nuevo susto y recaída a esos niveles antes de que haya un suelo" afirma Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

En este sentido, la sesión de hoy puede ser clave de cara a dilucidar la futura evolución del mercado: "Hoy tenemos cita con el cierre semanal y es probable que nos ofrezca pistas interesantes, ya que todo lo que no sea un cierre por todo lo alto haría dudar sobre la fiabilidad de un rebote", asegura el analista.

En este sentido, el estratega de Ecotrader recomienda vigilar de cerca al Dax. "Además de fijarnos en este rango de soporte del EuroStoxx 50 soy partidario de vigilar un soporte que es mucho más claro desde el punto de vista técnico, concretamente el que el selectivo alemán presenta en los 14.800 puntos, que es el que frenó las caídas tanto en mayo como en octubre pasados", señala.

En el caso del Ibex 35, los citados 8.150/8.000 puntos son el nivel clave al que hay que esperar para lanzar las redes sobre el mercado español.

Sexta semana de caídas para el crudo

El precio del barril de crudo busca cerrar con buen sabor de boca la semana. El barril de Brent, de referencia en Europa repunta, cerca de un 2% en la sesión y suaviza así las pérdidas que acumulaba esta materia prima en el mercado a lo largo de la semana. Y es que, la que termina hoy será -si nada lo remedia- la sexta semana consecutiva de descensos que acumula el oro negro..

Ante esta coyuntura, la OPEP y sus aliados (entre los que destaca Rusia) decidieron ayer mantener sin cambios el incremento progresivo de la producción de crudo pactado hace meses. Aunque eso sí, advirtieron de que la producción del cártel se puede modificar si los fundamentales de la economía cambian, en clara alusión a la amenaza que supone la variante ómicron para la demanda global de combustibles.