El impacto de ómicron en los mercados y la economía: semanas de volatilidad y un desenlace incierto

Tras el batacazo del pasado viernes, este lunes los mercados y la economía intentan despertarse de la nueva pesadilla que están viviendo. El Ibex 35 repunta más de un 1%, mientras que el petróleo sube más de un 4%. Sin embargo, estas ganancias están muy lejos de ser suficiente para acabar con el riesgo bajista. Cuando parecía que la economía estaba recuperando los niveles previos al covid y los mercados coqueteaban con máximos, la nueva cepa del virus ha devuelto al mundo a la cruda realidad: acabar con el covid es como una carrera de fondo.

El destino de los mercados globales ahora depende, al menos en parte, de que los laboratorios de todo el mundo investiguen la cepa ómicron del covid-19, lo que podría dejar a los inversores con semanas de incertidumbre a la espera de respuestas, aseguran los economistas de Bloomberg. Sin embargo, existe la esperanza de que esta nueva variante no devuelva al mundo a la casilla de salida: "La evidencia empírica de los últimos casi dos años invita a no caer en catastrofismos excesivos", apuntan desde Arcano.

La variante detectada en África se describe como muy preocupante, lo que está llevando a buena parte de los gobiernos del mundo a implementar prohibiciones en los viajes internacionales. Sin embargo, hay también motivos para la esperanza: las vacunas podrían seguir siendo útiles para evitar, al menos, los casos más graves que pueda generar esta nueva cepa, aunque esto es algo que aún está por determinar.

No obstante, los científicos todavía están analizando si esta cepa tiene la capacidad de sortear las vacunas y generar casos de enfermedad grave con facilidad. El fabricante de vacunas BioNTech espera los primeros datos fidedignos estén en dos semanas. Los hallazgos iniciales ayudarán a determinar si lo que se avecina es un susto pasajero o un impacto mayor para la reapertura económica mundial.

Tras el susto del viernes, los pocos datos que hay hasta la fecha son esperanzadores, puesto que los casos de infecciones con la variante ómicron parecen relativamente leves hasta la fecha, lo que está devolviendo algo de estabilidad a los mercados este lunes después después de la 'sangría' en las acciones y el petróleo del viernes.

Datos escasos sobre ómicron

Pero los datos definitivos son escasos: los estrategas de Citigroup, entre los que están Jamie Fahy y Yasmin Younes, estiman que el periodo de tiempo para obtener una mayor claridad podría ser de dos a ocho semanas, y advierten a los inversores para que reduzcan sus posiciones apalancadas ante la volatilidad que se avecina.

"Como mínimo, la volatilidad será mayor en las próximas dos semanas", asegura Peter Berezin, estratega global en jefe de BCA Research. Las acciones podrían caer aún más, pero una caída de más del 10% es una oportunidad de compra, asegura.

Este lunes, el petróleo rebota con fuerza y busca recuperar los 75 dólares por barril. Las bolsas también han arrancado con subidas importantes. Pese a todo, estas subidas de principio de semana son insuficientes para enjugar todas las pérdidas del pasado viernes. En el caso del petróleo, el Brent aún se encuentra a más de 8 dólares de los niveles del lunes.

Los inversores han reducido sus apuestas sobre una política monetaria más estricta para combatir la inflación, que había sido el tema dominante hasta la irrupción de ómicron. "La inflación puede tener un breve respiro ante unos precios más bajos de la energía, pero los confinamientos se suman a las limitaciones de la oferta, mientras que la demanda de los consumidores podría seguir siendo elevada", explica Ben Emons, estratega macro global de Medley Global Advisors.

¿Y la economía?

El peor de los casos sería si la mutación requiriere la vuelta a los confinamientos, puesto que este escenario paralizaría el crecimiento y amenazaría unas cadenas de suministro ya tensas, a la par que dañaría la demanda de la recuperación: sería un golpe a todas las líneas de flotación de la economía. Eso reavivaría los temores de una mezcla estanflacionaria: precios más altos y crecimiento más lento.

Los economistas de Goldman Sachs han confeccionado cuatro escenarios posibles, uno de las cuales incluye un escenario pesimista en el que una gran ola de infecciones en el primer trimestre del próximo año hace que el crecimiento global se desacelere a una tasa anual del 2% intertrimestral: 2,5 puntos porcentuales por debajo de su pronóstico actual. El crecimiento en 2022 en su conjunto sería del 4,2%, o 0,4 puntos porcentuales por debajo del pronóstico.

El escenario optimista resultaría en una mutación que no es excesivamente peligrosa y en la que las vacunas funcionan o, al menos, muestran protección para evitar los casos más graves. No obstante, su aparición serviría como recordatorio de que la pandemia seguirá siendo una amenaza para la economía mundial durante los próximos años. No obstante, las nuevas mutaciones pueden conllevar confinamientos temporales que agraven algunos de los problemas que ya vive el mundo.

"Todavía no estamos en estanflación", asegura Alicia García Herrero, economista en jefe para Asia Pacífico de Natixis. "Pero un año más sin movilidad transfronteriza y las interrupciones de la cadena de suministro podrían llevarnos allí".

Aún así, algunos economistas dicen que las consecuencias pueden ser menores que las vistas durante la recesión de 2020. La economía se ha adaptado al covid y ahora contamos con las herramientas para amortiguar un nuevo golpe.

Los gobiernos (salvo el de China) se han mostrado reacios a volver a los confinamientos de forma inmediata. Además, el suministro de vacunas permitiría que las restricciones impuestas en Europa fuesen más flexibles y menos perjudiciales para el crecimiento.

Una economía preparada

"Las empresas y los hogares se han adaptado a las restricciones y los confinamientos, por lo que los golpes pueden ser menos severos en esta ocasión", asegura Rob Subbaraman, jefe de investigación de mercados globales de Nomura.

"Eso significaría confinamientos localizados a medida que surgen los brotes, restricciones más estrictas en los viajes regionales y una mayor probabilidad de cierre de puertos", asegura el experto. "China ha demostrado ser experta en el manejo de brotes, pero los costes económicos a largo plazo aumentarán si las cepas más contagiosas son endémicas a nivel mundial".

Si la variante se propaga, "podría desacelerar el impulso saludable de la economía" de EEUU, según Mickey Levy, economista jefe para EEUU y Asia de Berenberg Capital Markets.

Pero la esperanza está ahí. Los expertos de Goldman también creen que se puede producir un escenario incluso mejor que el optimista. Lo analistas del banco americano lo han denominado como 'falsa alarma' y supondría que ómicron se expande incluso más lento que las otras cepas de covid y, por lo tanto, no tiene impacto sobre la inflación, la economía y los mercados.

Desde Arcano concluyen que por ahora "creemos que el ruido mediático puede ser mayor que el posible impacto final. Además es pronto para sacar conclusiones. Lo importante actualmente es monitorizar, como se está haciendo ya, la transmisibilidad y el posible escape vacunal, para conocer mejor los riesgos asociados a la nueva vacuna. En poco tiempo sobremos a lo que nos enfrentamos para poder actuar de forma precoz y decidida, con el mínimo riesgo para la recuperación económica y para nuestra calidad de vida".