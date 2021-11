¿Qué se esconde detrás de los disparados niveles de 'repos inversas' de la Fed? La sospecha contra bancos y fondos cunde en Reddit

Los inversores minoristas agrupados en cobijos online como los subforos de Reddit han espoleado hasta la Luna acciones meme de dudoso valor como GameStop y han llegado a conjurarse para comprar toda la plata del mundo. Ahora centran sus sospechas en un opaco mecanismo con el que la Reserva Federal, el banco central estadounidense, opera con el sistema financiero y que estos meses está registrando niveles estratosféricos: la ventanilla de 'repos inversas' o recompra inversa (overnight reverse-repurchase agreement facility, reverse repo o RRP en inglés). El hecho de que el uso de esta ventanilla por parte de fondos y bancos para aparcar el efectivo se haya disparado en los últimos meses hacen que los foreros vean oscuras razones y lúgubres presagios detrás de este movimiento. Tienen claro que algo 'se está cociendo' y que podría avecinarse un 'terremoto' en los mercados.

Las 'repos inversas' constituyen un mecanismo que le sirve a la Fed para drenar el exceso de liquidez que hay en el sistema. El sector financiero deja durante un día ingentes cantidades de efectivo en la Fed, que a cambio les ofrece un interés del 0,05% (hasta junio era del 0% y se elevó en previsión de una mayor demanda). El propósito es que los tipos de interés a un día no bajen demasiado. Esta ventanilla, habilitada en 2013, ha funcionado con normalidad hasta que a mediados de este año ha empezado a alcanzar unas cotas que han alertado a no pocos pequeños inversores.

Progresivamente a lo largo de este 2021, la Fed ha destopado la cantidad de efectivo que puede depositar cada día un banco o un fondo. A medida que se ha elevado este límite y que se ha subido el tipo de interés, la cantidad aparcada cada día ha ido ascendiendo hasta pasar de unos 19.000 millones de dólares en marzo de este año a 400.000 millones en marzo y al récord de 1,6 billones el pasado 30 de septiembre. En las últimas semanas la cifra se ha mantenido por encima de los 1,3 billones y las estimaciones de algunos expertos, como Scott Skyrm, vicepresidente ejecutivo de renta fija y repos en Curvature Securities, es que se lleguen a superar los dos billones a finales de año.

La principal razón de estos niveles radica en que la Fed ha inundado de liquidez el mercado durante la crisis del covid, comprando bonos en el mercado a cambio de 'dinero'. Ahora, a medida que la situación económica vuelve a la normalidad, muchas firmas no saben qué hacer con tanta liquidez que no está remunerada. Y es ahí donde entran las sospechas que alimentan el foro de Reddit llamado 'Superstonk'.

Cada día, un usuario del fondo cuelga una captura de pantalla con los niveles de 'repo inversa' de la Fed y el aluvión de miles de comentarios no tarda en llegar. ¿Qué buscan estos foreros detrás de ese dato si se trata de un mercado en el que no pueden intervenir? Las señales de un inminente desplome del mercado. O, en algunos casos, más pruebas de por qué acciones meme como la propia GameStop pueden alcanzar niveles aún más siderales.

El propio funcionamiento de esta ventanilla ha demostrado ser un terreno fértil para aglutinar en su contra teorías conspirativas antisistema. El mecanismo se presenta como el enésimo sistema oscuro y complicado controlado por las élites y propenso a ser malinterpretado por los neófitos del mercado que tratan de entenderlo. Y, en honor a los usuarios de Reddit, el hecho de que el sistema financiero necesite aparcar más de un billón de dólares en la Fed cada noche es sin duda una prueba de que no son tiempos normales.

"No es arriesgado poner tu dinero en las 'repos inversas'. El problema es que no tienen otro sitio donde meterlo. Estas altas cifras nos muestran que algo va mal en el mercado, no en las 'repos inversas'", publicó un usuario del foro el 23 de septiembre, añadiendo una profana analogía sobre cómo la gente compra servilletas cuando el supermercado se queda sin papel higiénico.

Los hay que intentan poner cordura en el foro para que no cunda la desinformación. Es el caso de un antiguo operador de 'repos', que admite la opacidad con la que se negocia en esta ventanilla, pero que intenta arrojar algo de luz en sus comentarios. "Las 'repos inversas' son como muletas. Si ves a alguien caminando por la calle usando muletas, no piensas que algo malo está a punto de suceder. Ya lo ha hecho, y ahora necesitan las muletas para volver a estar sanos. La Reserva Federal inundó el mercado con liquidez y ahora se está utilizando este mecanismo para absorberla. No habla de algo malo por venir. Habla de algo malo que ocurrió", explica a Bloomberg.

Sus aclaraciones no evitan las suspicacias en el resto de usuarios. Se puede apreciar en el comentario de otro forero que asegura que expone que los bancos no están prestando ni invirtiendo su exceso de efectivo y que, en su lugar, lo están aparcando en la facilidad de 'repos inversas' porque "saben que algo está a punto de suceder". Otros defienden una teoría similar, según la cual las instituciones no están invirtiendo su efectivo en acciones porque temen que se produzca una caída.

Es el caso de otro forero que defiende que los fondos de cobertura están sobreapalancados y que si hay -o cuando haya- una caída del mercado, sus garantías caerán, dando lugar a margin calls y requisitos para cerrar posiciones cortas que harán que acciones como las de GameStop lleguen "finalmente" a la Luna (un short squeeze como el que ya hubo en enero). Los más echan la culpa a los bancos e intentan ver en sus maniobras un acto delictivo.

Juan Ignacio Crespo: "Veremos si con el inicio del 'tapering' la expectativa de una bajada más rápida de la cifra de 'repos inversas se cumple"

Desde la Fed cierran filas e insisten en que el sistema funciona adecuadamente. "El mecanismo está funcionando según lo previsto, incluso mientras su uso se expande a nuevos máximos", dijo el pasado 14 de octubre la vicepresidenta ejecutiva de la Fed de Nueva York, Lorie Logan. Según explicó, igual que el uso de esta ventanilla creció en respuesta a la presión a la baja sobre los tipos del mercado monetario, debería disminuir en respuesta a los aumentos de los mismos.

No obstante, incluso cuando el banco central de EEUU comience a reducir sus compras de activos -el tapering ya está en marcha-, es poco probable que el uso de las 'repos inversas' disminuya drásticamente hasta que la Fed deje de comprar valores y deje de crear reservas. A medida que la oferta de valores vuelva al mercado, debería hacer subir los tipos y alejar a los participantes de este mecanismo. "Sólo hace falta que el QE de la Fed se detenga para que la tasa de 'repos inversas' empiece a bajar", comenta el antiguo operador de 'repos'. "Una vez que empiecen a reducirse, los rendimientos empezarán a subir un poco y los fondos monetarios empezarán a sacar su dinero de ahí".

Coincide en este análisis el profesor Juan Ignacio Crespo, quien en su boletín económico diario explica que la clave "está en los 120.000 millones mensuales que la Reserva Federal sigue comprando de deuda pública que hacen que la cifra de 'repos inversas' baje más lentamente de lo esperado". "Veremos si con el inicio del tapering la expectativa de una bajada más rápida de la cifra de 'repos inversas se cumple".

