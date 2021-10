Viscofan tiene el mayor potencial alcista en bolsa de los últimos dos años

Carlos Simón García Madrid

Viscofan es una de esas compañías cuyo carácter defensivo la hace perfecta para tenerla en cartera en los momentos difíciles, como quedó reflejado el año pasado, cuando sus títulos se anotaron un 28%, y una opción no tan buena cuando los inversores buscan ciclo y crecimiento, como ha sucedido en 2021 con la recuperación posterior a la crisis pandémica.

Desde que comenzó el curso, sus acciones han cedido alrededor de un 3% frente a las alzas de doble dígito que cosecha el Ibex. No obstante, el fabricante de envolturas para alimentación no ha sufrido deterioro alguno en sus valoraciones en los últimos meses, por lo que se ha abierto un diferencial importante entre su cotización y sus precios objetivos. Actualmente, el recorrido que el consenso le concede a Viscofan ronda el 15% de cara a los próximos 12 meses, algo que no había ocurrido en los últimos dos años.

Y es que los objetivos marcados por la propia compañía en su guidance no se han movido, manteniendo la promesa de crecimientos de los ingresos de entre el 3% y el 4% y del 3/5% en ebitda. "Ha seguido mejorando volúmenes y el mix de precios, y en el último trimestre sus resultados superaron las expectativas del mercado, dando una buena muestra de la continuidad en las dinámicas de crecimiento y eficiencias vistas en 2020", explica Ana Gómez, analista de Renta 4. Atendiendo al consenso de analistas que recoge FactSet, cerrará con un beneficio neto este año de 132 millones de euros, un 7,7% por encima del año pasado. En los siguientes dos años, el beneficio crecerá entre un 5% y un 7%.

"En nuestra opinión, los precios actuales de cotización convierten a Viscofan en una interesante oportunidad de inversión si tenemos en cuenta su resiliencia ante la actual situación macroeconómica convulsa", explica Beatriz Rodríguez, analista de GVC Gaesco Valores.

En cuanto a la inflación, está habiendo un incremento de los costes (tanto materias primas como energía y transportes) de producción de la empresa "pero la eficiencia tecnológica está sirviendo para compensarla y, de hecho, está mejorando márgenes cuando los demás del sector los están viendo presionados", apuntan desde Bankinter.

Mejora de recomendación

Su recomendación ha ido mejorando desde el comienzo del año y ya ocupa la vigesimoséptima posición de la Liga Ibex de elEconomista, que combina los consejos del consenso de FactSet y de Bloomberg. Históricamente, siempre ha recibido una de las peores recomendaciones del selectivo nacional.

"Creemos que la compañía va a salir reforzada una vez la situación macroeconómica se normalice, y todo ello nos lleva a mantener nuestra visión positiva en el valor", concluye desde GVC Beatriz Rodríguez.

