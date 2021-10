La banca europea ya roza niveles pre-Covid en bolsa y es la más alcista del año

Carlos Simón García Madrid

Después de una larguísima travesía por el desierto, la banca parece que empieza a vislumbrar el final de la sequía o, al menos, un pequeño oasis en medio de casi una década de tipos bajos que han presionado a la baja sus márgenes y sus beneficios.

A la eterna época de tipos bajos se le unió, hace ya más de un año y medio, la pandemia de coronavirus que trajo como reacción un conjunto de estímulos económicos sin precedentes para apoyar la economía en un momento de crisis absoluta. Estos estímulos provocaron que cualquier previsión anterior de una vuelta de la inflación quedara en agua de borrajas. Sin embargo, un cóctel con una incremento de los precios de las materias primas, los semiconductores, la energía y, en parte, los costes laborales ligados al salario, han traído de vuelta la tan ansiada inflación, pretexto y condición necesaria para que los bancos centrales vayan reduciendo sus medidas acomodaticias y empiecen a plantearse futuras subidas de tipo.

Tan solo esta esperanza ha venido apoyando las subidas en bolsa del sector bancario europeo, que se sitúa como el más alcista del año en el Viejo Continente, con un alza de casi el 35%, seguido de otras industrias como los medios de comunicación, la tecnología y la automovilística.

Aunque vienen de un castigo severo durante el año pasado, las fuertes alzas de 2021 han hecho que el sectorial europeo roce ya niveles previos al Covid. Desde Bank of America explican que "el crecimiento de beneficios ha vuelto al sector gracias a la limpieza que se ha llevado a cabo este último año, al aumento del negocio hipotecario y al crédito al consumo". "La gran diferencia con el periodo posterior a la crisis de Lehman es que se ha hecho una gestión mucho mejor del riesgo; además, el capital ahorrado por el no pago de dividendos va a apuntalar el crecimiento en las entidades más fuertes y a ayudar a la necesaria reestructuración de las más débiles", añaden desde el banco norteamericano. "Así, los múltiplos se han reducido mucho y esperamos que se queden en las 8 veces PER [veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción] de cara a 2023, muy por debajo de la media de largo plazo, situada en las 11 veces", concluyen.

Los españoles, por delante

Si desagregamos las subidas del sector por entidades, nos encontramos que la más alcista de todas es Sabadell, que ha más que doblado su valor bursátil desde el primero de enero. En el quinteto que más sube también están las polacas PKO y Pekao, Société Générale e ING, todas ellas por encima del 60%. El resto de bancos españoles se sitúan en los puestos 7 para Bankinter, 13 para BBVA, 24 para Santander y 25 para CaixaBank, que se anota un 30% en el año. El índice que conjuga los cinco nombres españoles sube más de un 40% en el año, cinco puntos porcentuales más que el índice europeo y con esa subida ha conseguido ya recuperar los niveles previos al Covid-19.

En cuanto a la recomendación, solo Santander recibe una compra, mientras que BBVA, CaixaBank y Bankinter ocupan los puestos intermedios de la Liga Ibex de elEconomista. Por último, Sabadell, es la penúltima peor considerada en esta clasificación.

