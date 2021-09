Ecotrader se moja: "No nos fiamos del rebote"

"El alcance de fuertes resistencias como eran los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 no solamente ha frenado las últimas subidas sino que ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que hemos señalado en numerosas ocasiones que no había que cantar todavía victoria ni fiarnos del rebote hasta que esas resistencias fueran superadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Después de esa caída es normal que podamos ver un cierto rebote que también veo poco fiable ya que antes de que veamos alzas sostenibles lo más probable es que el Ibex 35 necesite ir a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote y es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo", continúa el experto en análisis técnico del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

"Por debajo de los 8.550 puntos mejor que se abrochen los cinturones ya que en tal caso todo apuntaría a que el Ibex 35 podría dirigirse a buscar los 7.700/8.000 puntos", concluye.

Calma en el mercado de deuda

La tranquiliadad regresa al mercado de deuda tras superar el bono de Estados Unidos con vencimiento a 10 años el 1,5%, el T-Note, provocando caídas de las bolsas en los últimos días por el miedo a un incremento antes de lo previsto de los tipos de interés oficiales.

La tregua en la subida del rendimiento de los bonos, con la referencia de España cerca del 0,45%, máximos de junio, apoya los ascensos en los parqués de este mismo jueves, tras el acuerdo en el Senado de Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno, y pese al incremento de los intereses de los bonos, a las presiones inflacionarias o a la desaceleración de la recuperación económica.

El euro, en mínimos de junio de 2020

El flujo de dinero hacia el dólar de los últimos días por la aversión al riesgo, con especial entrada de dinero en activos reconocidos como refugio como la deuda de Estados Unidos, ha hundido al euro en los 1,16 dólares, el cruce mínimo desde junio de 2020.

El petróleo retrocede

El petróleo suma su tercera sesión consecutiva de caídas y los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, de referencia en Europa, se alejan de los 80 dólares en los que registraron máximos de los últimos tres años el lunes.

Las reserva de crudo de Estados Unidos aumentaron por primera vez en ocho semanas, lo que ha relajado el rally de los últimos días.