Si el Ibex pierde los 8.550 puntos: "Abróchense los cinturones"

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, cree que "el Ibex podría dirigirse a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos [del cual le separa una caída del 2,5% desde los niveles de cierre de este martes], que fue el origen del último rebote y que es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo".

"Por debajo de los 8.550 puntos mejor que se abrochen los cinturones, ya que en tal caso todo apuntaría a que el Ibex 35 podría dirigirse a buscar los 7.700/8.000 puntos", concluye el experto.

Mayor castigo al Ibex

El Ibex 35 vuelve a ser el más castigado entre sus comparables europeos, con un descenso del 2,59% este martes, que lo deja cotizando en los 8.769 puntos. Desde el punto de vista técnico, "el alcance de fuertes resistencias como eran los 9.000 puntos del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que habíamos avisado de que no había que cantar victoria todavía mientras las resistencias no fuesen superadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Solamente la ruptura de estas resistencias alejaría los riesgos correctivos de ver una fase de consolidación más amplia y durarera y permitiría favorecer que los mínimos vistos la semana pasada, en la sesión de cierto pánico del lunes, habían sido un potencial suelo y punto de origen de un nuevo movimiento alcista en las bolsas europeas", continúa el experto.

La deuda aumenta la incertidumbre

El mercado de bonos está provocando el vuelco en las bolsas, al reflejar el temor a que los bancos centrales comiencen a cerrar el grifo de la liquidez a la sombra de una inflación que hasta el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha asegurado que es "más preocupante y estructural ahora que a inicios de año", después de haber insistido en sus últimas intervenciones en que era algo más transitorio.

La expectativa de que en noviembre comience a aplicarse el tapering por parte de la Fed había llevado a los inversores a desprenderse de los títulos de deuda, provocando una subida de la rentabilidad de los bonos, una inercia que ya se vio a finales de la semana pasada. En el caso del bono norteamericano a diez años, que ha superado la barrera del 1,5%, una zona que no tocaba desde junio, la pérdida por precio ya es del 5,47% en el año.

El Bund alemán ha experimentado se sitúa en el -0,199%, mientras que el bono español a diez años llega al 0,442%, aunque la máxima subida ayer martes la protagonizó el bono italiano, que escaló 6 puntos básicos hasta tocar el 0,855%.

Al riesgo de subida de tipos, la crisis de Evergrande -el MSCI Asia sufre la mayor caída en seis semanas este miércoles- y el bloqueo político del techo a la deuda se suman como las principales incertidumbres.

El petróleo se relaja

Hace apenas un año y medio el petróleo estaba cotizando por debajo de 20 dólares el barril, en Europa, y en Estados Unidos los traders se veían obligados a pagar dinero a quien se hiciese cargo de los barriles que habían comprado en los mercados financieros.

Este martes, el precio del barril se había multiplicado por más de 4 veces desde entonces, con una subida de casi el 315%, y regresó a los 80 dólares en Europa por primera vez desde 2018. Este miércoles corrige algo más de un 1,5%.

Las cosas han cambiado mucho. La salida de la pandemia ha generado un enorme desajuste entre la oferta y la demanda, con un consumo que parece querer recuperar los perdido durante los meses en los que el mundo estuvo paralizado por el Covid.

Los inventarios de petróleo globales que hace un año estaban en el nivel más alto que se ha visto desde 2015, ahora han vuelto a los niveles más bajos desde 2018, en los 2.889 millones de barriles, según los datos del Departamento de Energía estadounidense.