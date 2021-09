En los 4.080 puntos del EuroStoxx 50 se decide si la corrección de las bolsas es más profunda

"Que las ventas se impongan en la renta variable española es algo que no nos sorprende ya que venimos insistiendo que para que se aleje el riesgo de asistir a mayores caídas, al menos temporalmente, lo mínimo exigible es que el Ibex 35 consiguiera cerrar el hueco que abrió fechas atrás desde los 8.840 puntos y luego que consiguiera batir primeras resistencias de 8.915 puntos", advierte Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. "Que en el último rebote no fuera capaz de superar ni siquiera esa primera resistencia ya advertía del riesgo bajista", continúa.

"Mucho nos tememos que la indefinición y tónica bajista en el Ibex 35 podría persistir mientras el resto de bolsas europeas se mantengan sobre sus primeros soportes y no sean capaces de batir primeras resistencias: sugiero vigilar el soporte clave que presenta el EuroStoxx 50 en los 4.080 puntos y primeras resistencias en los 4.275/4.300 puntos", detalla el experto del portal de estrategias de inversion de elEconomista.

"Si pierde ese soporte mucho me temo que podría abrirse un contexto correctivo en las bolsas europeas que podría llevar a la principal referencia europea a buscar en el peor de los casos los 3.800/3.900 puntos, siendo la zona de soporte análoga en el Ibex 35 los 7.700/8.000 puntos", concluye.

De las once sesiones bursátiles que llevamos este mes en la bolsa española, el Ibex 35 ha terminado siete de ellas en rojo. Ayer, el índice cayó un 1,58% hasta los 8.642,70 puntos. En lo que va de mes, hasta el 15 de septiembre, el Ibex ha registrado un descenso del 2,3%. Entre las acciones que más han contribuido a las caídas del selectivo este mes se encuentran las de IAG (13,6%), Solaria (13,3%) y Endesa (11%).

Este jueves, las bolsas asiáticas han sufrido caídas generalizadas la crisis de deuda de la china Evergrande y la escalada regulatoria de Pekín sobre las empresas tecnológicas o los negocios de apuestas, entre otras, que sigue minando la confianza inversora.

La 'maldición' de septiembre

El frenazo de la recuperación de China, el debate sobre los estímulos monetaros y fiscales en Estados Unidos y en Europa y también el posible techo de la reconstrucción económica y las fuertes subidas de las bolsas en este 2021 alimentan el riesgo de corrección.

Tradicionalmente septiembre y el S&P 500 no han hecho buenas migas desde 1928, acumulando una pérdida media mensual del 0,99%. Solo en el 46% de los episodios se consiguió romper con esta racha. Y no, 1984 no fue uno de ellos pero quizás 2021 sea su turno.

Sin embargo, en la semana que dejamos atrás, Andrew Sheets, estratega de Morgan Stanley, advertía que lo que considera como "una transición de mitad de ciclo", que ha favorecido a los valores de mayor calidad, está llegando a su fin. De ahí que considere que una corrección de entre el 10% y el 20% sea inminente.

El petróleo ataca máximos

El precio del petróleo ataca máximos del año, espoleado por una escasez de barriles que ha desembocado esta semana en una nueva caída de los inventarios en Estados Unidos.

El huracán Ida lleva ya varios días deteriorando la producción de crudo y los envíos de gas en el gigante norteamericano, mientras buena parte de las instalaciones petrolíferas del Golfo de México se han visto obligadas a paralizar su actividad hasta que la tormenta amaine.

Este miércoles, el barril Brent llegó a subir más del 3,4% durante la jornada, hasta superar los 76 dólares. Este jueves, vuelve a repuntar, por lo que ya le separa menos de un 2% hasta los máximos del año, los 77,16 dólares que se llegaron a alcanzar el pasado mes de julio.