John Paulson, sobre el bitcoin: "Cuando la liquidez se seque, las criptomonedas caerán a cero"

Desde que John Paulson acertase de lleno apostando contra el mercado inmobiliario de EEUU hace más de una década, el resto de inversores y el público en general sigue preguntándose cuál será su próxima gran operación y si tendrá el mismo nivel de acierto. Parece que Paulson tiene claro qué mercado caerá, aunque no se atreve a apostar con él.

Paulson está cada vez más preocupado por el aumento de los precios de los activos, según reveló en un episodio de Bloomberg Wealth. La oferta monetaria se encuentra en rápida expansión y podría impulsar las tasas de inflación muy por encima de las expectativas actuales, aseguró el inversor.

Además, Paulson se ha mostrado muy crítico con las inversiones más candentes de esta era. Por un lado, este experto ha asegurado que las SPAC, de media, serán una apuesta perdedora, mientras que las criptomonedas son una burbuja que "eventualmente demostrará no tener valor".

No a las criptomonedas

"No recomendaría a nadie invertir en criptomonedas", aconseja Paulson en Bloomberg TV. Este inversores cree que las criptomonedas no tienen valor intrínseco, además están demostrando ser un activo muy volátil y que se mueve a golpe de tuit o de rumores en el mercado, lo que deja entrever que sus pilares son de barro.

Paulson asegura que no cree en este tipo de activos, "yo diría que las criptomonedas son una burbuja. Los describiría como un suministro limitado de nada. Entonces, en la medida en que haya más demanda que oferta limitada, el precio subiría. Pero en la medida en que la demanda caiga, el precio bajaría. No hay valor intrínseco para ninguna de las criptomonedas, excepto que hay una cantidad limitada".

Pese a todo, Paulson asegura que no va a apostar contra las criptomonedas como lo hizo contra el mercado inmobiliario: "La razón por la que pusimos en corto en las subprime con tal intensidad fue porque era asimétrico: ponerse en corto en un bono a la par que tiene una duración limitada que cotiza con un diferencial del 1% a los bonos del Tesoro. Por lo tanto, no se puede perder más que el margen en la duración. En las cripto puede haber pérdidas ilimitadas (un activo puede subir hasta el 'infinito'). Entonces, aunque podría tener razón a largo plazo, a corto plazo, me aniquilarían", sostiene.

Mucha volatilidad

Las criptomonedas se han convertido en uno de los activos de moda durante la pandemia del covid-19. Su componente digital y las expectativas de una economía ligada a la blockchain han disparado el precio de estos activos que llevan cotizando más de una década.

El bitcoin, el rey de las criptodivisa, ha llegado a superar los 60.000 dólares por unidad, para caer después en pocas semanas por debajo de los 30.000. Ahora, este criptoactivo cotiza de nuevo cerca de los 50.000 dólares.

"Las criptomonedas, independientemente de dónde se negocien hoy, eventualmente demostrarán no tener valor. Una vez que la exuberancia desaparezca o la liquidez se seque, caerán a cero. No recomendaría a nadie que invierta en criptomonedas", sentencia el célebre inversor.

