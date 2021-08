Dia culmina la ampliación de 1.028 millones y Fridman tiene ya el 77,7%

Dia ha concluido con éxito el proceso de ampliación de capital por un total de 1.028 millones de euros. De esta cantidad, 769 millones de euros corresponden a la conversión por parte de LetterOne de deuda de la compañía en fondos propios, y otros cerca de 259 millones de euros corresponden al tramo dinerario de la ampliación de capital, destinado en primera instancia a accionistas minoritarios, en el que se han suscrito la totalidad de las 12.927 millones de nuevas acciones de dicho tramo. La demanda del tramo dinerario ha superado en 1,67 veces la oferta de las nuevas acciones ofrecidas, lo que representa una demanda total de aproximadamente 433 millones de euros.

Tras la operación, LetterOne pasa de controlar así el 77,7% de la compañía, frente al 74,82% que tenía antes, con lo que queda descartada la exclusión del mercado.

La ley de opas contempla que para poder ejercerla se necesita contar con un 90% del capital y que la oferta haya sido aceptada por el 90% del capital al que iba dirigida. Hace ya más de dos años de la opa lanzada por LetterOne sobre el 100% del capital de Dia y hasta el cierre de la ampliación una cuarta parte del mismo permanecía en manos de minoritarios. En el folleto de la opa LetterOne aseguraba no tener "ningún plan relativo a la exclusión de cotización de la Sociedad por cualquier otro método que no sea el ejercicio del derecho de compraventa forzosa, siempre que se alcanzasen los umbrales", pero no se dio esa situación.

Además, añadía que "en caso de que promoviera en el futuro la exclusión de cotización de la Sociedad, dicha exclusión se llevaría a cabo mediante una oferta pública de exclusión previa obtención del informe de valoración" previsto en el Real Decreto de la Ley de opas, por lo que faltaría por concretar el siguiente paso a seguir.

Estructura de capital

La operación permite dotar a la compañía de una estructura de capital óptima, supone una nueva inyección de liquidez que acelerará el proceso de transformación del grupo y elimina la situación de patrimonio neto negativo en la que se encontraba la compañía, evitando por tanto que incurra en causa legal de disolución.

Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Dia, explica que "la culminación exitosa de la ampliación de capital demuestra de manera clara la confianza que está generando el proyecto de la empresa en todos sus grupos de interés". Según ha manifestado en un comunicado DuCharme, "la compañía podrá ahora centrarse de manera exclusiva en el desarrollo de su negocio que ya ha iniciado y que ha comenzado a dar sus frutos."

Los 'cortos' vuelven al capital

El fondo con sede en Gibraltar Guevoura Fund reapareció en el capital de Dia la semana pasada con el 0,5% del capital en sus manos y este martes decidió incrementar su posición bajista hasta el 0,67% a las puertas de conocer el resultado de la ampliación de capital. Sus títulos se han desplomado un 53% desde que a finales de abril concretara el importe de la operación que supone multiplicar por 5 veces su capitalización.