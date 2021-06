El-Erian advierte: la Fed infravalora el alza de los precios y se juega otra recesión

En su última reunión, la Reserva Federal dejó claro que espera que las presiones inflacionarias de reduzcan en los próximos meses, cuando se normalicen los desequilibrios provocados por la pandemia en los mercados, y cuando se caigan de las comparaciones interanuales los momentos de deflación profunda de los peores meses de la crisis. Pero para Mohamed El-Erian, el principal asesor económico de Allianz, la confianza de la Fed es exagerada, y la inflación pude salirse del control del banco central y desatar otra recesión.

"Me preocupa la historia de la inflación", dijo El-Erian este lunes en una entrevista en la cadena CNBC. "Todos los días veo pruebas de que la inflación no es transitoria, y me preocupa que la Fed se esté quedando atrás y que tenga que ponerse al día, y la historia da señales preocupantes si acabamos en un mundo en el que la Fed tenga que recuperar terreno perdido".

Si eso ocurre, es posible que el gestor monetario tenga que subir las tasas de interés y endurecer la política monetaria antes de lo que quisiera. "Normalmente, las recesiones ocurren cuando tienes que frenar bruscamente en lugar de levantar lentamente el pie del acelerador, que es lo que creemos que va a suceder", dijo El-Erian.

EEUU está aún en recesión técnica, según la Oficina Federal de Investigaciones Económicas del país norteamericano. El PIB real aún no ha recuperado los niveles de febrero de 2020 en su última actualización, aunque es casi seguro que lo consiga en cuando salgan los datos del segundo trimestre de este año.

Sin embargo, una inflación desbocada ha frustrado otras recuperaciones en el pasado, y los datos recientes dan señales contradictorias. El indicador favorito de la Fed, el índice de precios al consumo personal, excluyendo los sectores alimentario y energético, subió en mayo un 3,4% respecto al año anterior, el nivel más alto desde 1992, muy por encima del objetivo del 2% del banco central. Mientras, el IPC normal ha subido un 5%, y el de precios al productor se ha disparado un 6,6%, algo que no se veía en EEUU desde hace décadas.

Aun así, la Fed está tranquila porque la mayor parte de las alzas se concentran en sectores muy relacionados con la recuperación económica: precios de coches usados, tarifas aéreas, precios de hoteles, restauración y similares.

Pero el El-Erian no cree que la complacencia de la Fed sea lo correcto, incluso si a los mercados financieros no parece importarles. "Si uno se fija de verdad en las cifras de la inflación, empieza a tener serias dudas sobre cuán transitoria es en realidad", dijo El-Erian. "Pero mientras la Fed insista en que es algo temporal, pues eso es lo que le importa a los mercados".