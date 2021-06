AMC advierte del riesgo de perderlo todo si se compran sus acciones en plena volatilidad

"Dadas las circunstancias, le advertimos que no invierta en nuestras acciones ordinarias, a menos que esté preparado para correr el riesgo de perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión". Carta de sinceridad de la AMC ante la volatilidad extrema que vive estos días y que ha impulsado el capital de la compañía de salas de cine un 2.850% en lo que va de año.

La cadena anunció el jueves una nueva venta de más de 11 millones de acciones para aprovechar el extraordinario interés minorista que hace de la empresa la reina de las 'acciones meme' del momento (aquellas que triunfan tras ser impulsadas desde redes sociales como Reddit). Sin embargo, desde la compañía han querido advertir del riesgo que conlleva comprar sus acciones Clase A.

"Los precios de mercado y el volumen de negociación de nuestras acciones ordinarias de Clase A han experimentado recientemente, y pueden seguir experimentando, una volatilidad extrema que podría provocar que los compradores de nuestras acciones ordinarias de Clase A incurran en pérdidas sustanciales", advierte AMC en el comunicado recogido por MarketWatch.

Y es que en lo que va de año el precio de mercado los títulos ordinarios ha fluctuado desde un mínimo intradía de 1,91 dólares por acción que anotó el 5 de enero al máximo de 72,62 del 2 de junio, sesión que cerró en los 62,55 dólares. También se ha disparado en este tiempo el volumen diario de negociación, que ha crecido de 23.598.228 acciones a 1.253.253.550.

En el caso de las acciones Clase A, en los últimos siete días hábiles su precio de mercado ha fluctuado desde un mínimo intradía de 12,18 dólares a un máximo de 72,62 el 2 de junio de 2021 sin que el motivo sea el anuncio de algún cambio en el negocio subyacente, recuerda la empresa, que hace la siguiente lectura de la situación: "Creemos que la volatilidad reciente y nuestros precios de mercado actuales reflejan la dinámica comercial y del mercado no relacionada con nuestro negocio subyacente, ni con los fundamentos macroeconómicos o de la industria, y no sabemos cuánto tiempo durarán estas dinámicas. Dadas las circunstancias, le advertimos que no invierta en nuestras acciones ordinarias de Clase A, a menos que esté preparado para correr el riesgo de perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión".

Ante un escenario poco relacionado con el empeño operativo de la compañía, AMC recalca que los aumentos sustanciales del precio pueden ser "significativamente inconsistentes" ante los riesgos e incertidumbres del futuro.

El valor de la empresa no se corresponde con la realidad pre-covid

También señala que su capitalización de mercado, que la sitúa por encima de más de la mitad de las cotizadas del S&P 500, actualmente "difiere significativamente" de la observada antes de la volatilidad reciente y antes de la pandemia, otro dato desvirtuado que conlleva riesgo para los compradores de acciones Clase A ante las previsibles caídas en los precios de mercado a niveles anteriores.

De ahí que los inversionistas que compren con precios inflados -provocado por los operadores con una posición corta y sin relación con decisiones empresariales- puedan sufrir pérdidas sustanciales a medida que los precios se vayan deshinchando según vaya disminuyendo el nivel de compras de cobertura corta. Y de aquí, la última advertencia: "Si el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias Clase A baja, es posible que no pueda revender sus acciones al precio al que las adquirió o por encima del mismo. No podemos asegurarle que la emisión de acciones de nuestras acciones ordinarias Clase A no fluctuará ni disminuirá significativamente en el futuro, en cuyo caso usted podría incurrir en pérdidas sustanciales", concluye la AMC, que recuerda que no se puede determinar el tiempo en que seguirá dominando esta volatilidad.