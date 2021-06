Uno de los creadores del Dogecoin estima que el 99,99% de los usuarios de criptomonedas son especuladores

Una de las grandes dudas del mercado de las criptomonedas es cuánta gente las acumula para usarlas o para aprovechar sus características, y cuánta gente las está comprando solo para especular con ellas, como si fueran tulipanes o los famosos muñecos Beanie Babies, cuyos precios se dispararon en los 90 ante la creencia de que su precio no haría más que subir. Y para uno de los creadores del Dogecoin, una de las criptomonedas más conocidas, lo tiene claro: un "99,99%" de los usuarios son especuladores.

En un tuit, Billy Markus estimó que prácticamente todos los inversores en criptomonedas lo hacen "por la teoría del 'tonto mayor'", es decir, solo para revender lo que han comprado a otra persona 'más tonta' por más precio. "Me pregunto qué porcentaje compra criptomonedas por su valor, y cuántos lo hacen por la teoría del 'tonto mayor'. Desde mi punto de vista, es un 99,99% de 'tontos'", afirmó.

En los últimos años, los analistas se han dividido entre los que creen que hay un uso para las criptomonedas, como ahorro o medio de pago alternativos, y los que temen que su único uso es inflar una burbuja especulativa sin valor real alguno. Hay opiniones de todos los gustos para cada tipo, aunque resulta curioso que uno de los impulsores de una criptomoneda esté en el lado de los pesimistas.

Algunos analistas ya han apuntado a que las dudas sobre los usos reales de las criptomonedas están detrás del crecimiento de las llamadas 'stablecoins', monedas con un valor fijo de un dólar. Tener un valor fijo les permitiría ser usadas como forma de pago y evitar las fuertes oscilaciones de precio del bitcoin. A cambio, eso sí, su precio no sube, por lo que los especuladores no tienen mucho que hacer con ellas, asegurándose de que ese "99,99%" no las utilice.