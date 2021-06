Una marca canadiense prepara un coche que será capaz de minar bitcoin, ether y dogecoin mientras está en el garaje

Parecía que el idilio entre la industria automovilística y las criptomonedas era monopolio de Tesla, al menos hasta que recientemente Elon Musk renegó del bitcoin como forma de pago para sus coches. La marca canadiense de vehículos eléctricos ligeros Daymak quiere demostrar que esto no es así y por eso ha diseñado un automóvil de tres ruedas que, entre sus prestaciones, incluye el minado de criptomonedas mientras está aparcado en el garaje.

Desde la compañía sostienen que su nuevo modelo Avvenire Spiritus será capaz de minar bitcoin, ether, dogecoin o cardano, las principales criptomonedas. No es una función menor, dada la importancia del minado en el universo de las criptomonedas y los retos que plantea a nivel de impacto medioambiental.

Además, Daymak planea vincular el coche a una cartera que permitirá a los propietarios recoger, almacenar y realizar transacciones con las criptodivisas que su coche haya minado. La empresa acepta pagos en cualquiera de las criptodivisas citadas anteriormente.

Sin embargo, la cosa aún no es tan sencilla. La tecnología habilitada para esta prestación, que Daymak denomina Nebula Miner, aún no ha obtenido una patente, según informa Markets Insider, y la gama Avvenire aún no ha empezado a producirse. Con más de 350 millones de dólares en pedidos anticipados, está previsto que la fecha de lanzamiento del vehículo sea en 2023. Según la web de Daymak, el modelo está disponible desde 18.495 dólares.

Pese a lo espinoso de los plazos y los trámites, en Daymak son optimistas y hacen valer su 'exótica' apuesta. "Mientras que la mayoría de los vehículos se deprecian mientras están en el garaje, la tecnología Nebula Miner le hará ganar dinero mientras su Spiritus está aparcado", ha dicho Aldo Baiocchi, presidente de la firma, en un comunicado de prensa.

"Daymak ha sido un defensor de las tecnologías disruptivas desde su creación, y el actual movimiento de las criptomonedas es un claro indicio de que para la fecha de lanzamiento de Spiritus en 2023, estaremos en medio de la revolución blockchain", anticipa también la compañía, hasta ahora especializada en scooters, pero que ahora quiere echar el resto en el coche.