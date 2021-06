El año estelar en bolsa de Ally Financial

Incluso en una economia con tipos de interés cercanos a cero, el banco estadounidense Ally Financial experimenta uno de sus mejores años en bolsa, desde que empezase a cotizar como entidad independiente en 2014. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

No se trata de JP Morgan, Citigroup o Goldman Sachs, sino de Ally Financial, un modesto negocio financiero que tiene una pata en la financiación de automóviles (herencia de su origen como parte de General Motors) y otra pata en la banca online, con a que se puede abrir una cuenta de ahorro, pedir un préstamo e invertir en bolsa.

El precio de las acciones de Ally se revaloriza en torno a un 55% en lo que va de año y se sitúa en la zona de los 55,5 dólares, un máximo histórico para la cotización de la entidad norteamericana. Su máximo anterior a la pandemia fueron los 33,4 dólares que registró el 12 de septiembre de 2019.

Hace justo un año, las acciones del banco estadounidense se compraban por unos 18 dólares, pero desde los mínimos del coronavirus, allá por marzo de 2020, la acción ha subido un 390%, un recorrido asombroso en bolsa. Tal es la buena racha de Ally que lleva catorce meses en positivo en el parqué, desde abril del año pasado. Su capitalización bursátil asciende a 20.765 millones de dólares.

Según el consenso de analistas de bancos de inversión que recoge Bloomberg, el precio objetivo que podría alcanzar la acción de Ally Financial en los próximos doce meses son los 59,6 dólares, lo que implica un potencial alcista del 7,4%. Aun así, para algunos analistas la acción valdría 60 dólares, como es el caso de Barclays, o los 65 dólares de Deutsche Bank, que inició hace poco el seguimiento de la entidad con una recomendación de comprar.

De hecho, de los 20 analistas que siguen la cotización de Ally, el 100% aconseja comprar sus acciones en este momento, según Bloomberg.

Asimismo, el beneficio neto de 2021 de Ally Financial cotiza en bolsa en las 8,7 veces a precios actuales, un 37% por debajo de la media de 13,9 veces del sector bancario en los Estados Unidos del que también forman parte Bank of America, Wells Fargo o SVB Financial Group.

Ally estuvo entre las empresas de automoción, vivienda y finanzas rescatadas en 2009 bajo el Troubled Asset Relief Program (TARP), un programa del gobierno de los Estados Unidos para comprar activos y acciones de instituciones financieras para fortalecer su sector financiero, valorado en 423.000 millones de dólares. A 27 de marzo de 2014, los ciudadanos habían recuperado ya 418.000 millones de dólares del TARP, según Reuters. El Departamento del Tesoro rescató a Ally por 17.200 millones de dólares en 2008.