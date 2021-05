La reconstrucción alcista de las bolsas europeas pasa por un cierre mensual sin sobresaltos

La recuperación económica de China, que da signos de estabilización, y el continuado temor a un crecimiento descontrolado de la inflación a nivel global, siguen marcando el paso de unos mercados que hoy se enfrentan a un cierre mensual de vital importancia para determinar si las aspiraciones alcistas tienen el empaque necesario para tener continuidad en los próximos meses.

Las principales bolsas continentales, con el EuroStoxx 50 al frente, atraviesan un proceso de reconstrucción alcista que este viernes marcó un nuevo hito, acabar una semana por encima de las primeras resistencias que acotaban el movimiento lateral de los últimos meses. Un hito que permite empezar a hablar del fin de la consolidación de las últimas seis semanas y comenzar a favorecer la reanudación de la tendencia alcista principal.

"La ruptura a cierre semanal de resistencias de 4.040 puntos permite favorecer un contexto de continuidad de la tendencia alcista de los últimos meses hasta al menos la zona de los 4.200 puntos, que es el objetivo que surge de proyectar la amplitud de la última consolidación lateral", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Sin embargo, este movimiento debe ser reafirmado a cierre mensual y sin la referencia de Wall Street, que hoy permanecerá cerrado por la celebración del Memorial Day en EEUU. "Recuerden que hoy tenemos cita con el cierre mensual de mayo y es mejor que no haya sorpresas", explica Cabrero mientras advierte que no habrá ninguna debilidad ni contraataque bajista que pueda ser preocupante mientras el EuroStoxx 50 no pierda los 4.020 puntos.

En este contexto, los futuros continentales apuntan a un inicio de sesión ligeramente a la baja que no ponga en jaque, por ahora, las posibilidades alcistas desatadas este viernes, y con un Ibex 35 que apunta a que se mantendrá por debajo de la zona de resistencia de los 9.250 puntos.

"El alcance de esta cota ha supuesto que el selectivo español haya recuperado el 80% de toda la caída desde los altos previos al Covid crash en los 10.100 puntos, que es el objetivo que manejamos de cara a los próximos meses", afirma el analista técnico quien plantea la duda de si antes de alcanzar dichos niveles se asistirá a una nueva fase de consolidación similar a la que vimos en enero (llevaría al Ibex 35 a buscar apoyo a la zona de los 8.500 puntos) o como la vista en marzo (lo llevaría a los 8.800 puntos).

Un oro al alza

Tdo ello mientras el metal dorado marca nuevos máximos de los últimos meses y se encuentra ya a menos de un 2,5% de los niveles más altos que tocó este año, en el mes de enero, cuando superó los 1.950 dólares.

Desde los mínimos de marzo, la onza de oro registra un avance superior al 13%, lo que convierte a este metal como uno de los más alcistas en ese periodo de tiempo.