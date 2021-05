Valor imprescindible para una cartera: Ence

Joaquín Gómez Madrid

La tesis de inversión en Alba ha sido que con la enorme cantidad de caja que cuenta la compañía se está preparando para una adquisición de muy largo plazo. Entrar en una compañía que le aporte crecimiento sostenible y en la que pueda estar en el consejo y entenderse con la dirección.

Curiosamente, la corporación financiera de los March va a incorporar a Ignacio de Colmenares, presidente y consejero delegado de Ence, como consejero independiente. ¿Quiere decir que va a aterrizar Alba en la firma de celulosa? No hay vinculación. Pero podría porque Ence sería otra pieza tan entendible en Alba como lo son Acerinox, Ebro o Viscofan.

Lo que ha pasado en los últimos meses, con Alba recuperándose del castigo por exceso de liquidez y Ence sufriendo a los políticos, nos hace cambiar de montura en nuestra Cartera de elEconomista por el caballo que debe recorrer más kilómetros.

Con Ence vamos a comprar más volatilidad que con Alba en cartera pero a cambio nos vamos a llevar una ejecución más visible de su proyecto, sin exceso de opacidad, y más potencial -debería alcanzar los 4,5 euros-. En el momento en el que empezó a configurarse lo que parece una burbuja de renovables, que no ha explosionado pero está claro que se está desinflando a tenor de los retrasos que se están produciendo en las esperadas salidas a bolsa antes del verano, Colmenares decidió que con los precios que se estaban pagando era mejor vender que comprar.

Por eso se desprendió del 49% de su filial de renovables y la planta de Puertollano. Otra muestra de su decisión de defender los derechos de la compañía es la pelea pública por la legitimidad por la planta de Pontevedra, que le ha llevado al propio Colmenares a ser declarado persona non grata en la ciudad.

La política genera estas mezquindades, pero no habrá victoria o derrota hasta que no se produzca la sentencia definitiva, en la que los accionistas esperan que finalmente se consiga que la prórroga hasta 2073 no sea tumbada por la Audiencia Nacional. Y ya se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la inclusión de enmiendas que modifican el artículo relativo a las concesiones públicas marítimo terrestre para aclarar que no habrá efecto retroactivo.

Esta incertidumbre no puede imponerse a lo que está ocurriendo desde hace meses con el que debería ser la principal guía en Ence, el precio de la celulosa. El papel, hasta hace medio año, cotizaba en mínimos históricos, en la zona de los 680 dólares por tonelada métrica. Hoy la compañía afirma que puede escalar hasta los precios que han trasladado al mercado chino los principales productores desde hace meses de más mil dólares la tonelada.

Actualmente, el papel alcanza los 1.022 dólares, cerca de los máximos históricos -1.050 dólares-, y compañías como Eldorado ha subido 80 dólares la tonelada, hasta 1.090, en línea con lo ya anunciado por Suzano.