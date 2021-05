Musk ha perdido 20.000 millones de dólares desde que presentó 'Saturday Night Live'

El patrimonio neto de Elon Musk se ha desplomado unos 20.000 millones de dólares desde que apareció como presentador del programa Saturday Night Live (SNL) la semana pasada, pero no es porque haya recibido muy malas críticas por su actuación.

Según Forbes, que informó de la caída a última hora del jueves, la causa es una combinación de dos de grandes factores. Por un lado, las criptodivisas como dogecoin o bitcoin. Por otro, las acciones de Tesla, cuyas caídas hacen que su patrimonio neto general pierda valor.

No obstante, el consejero delegado de Tesla y SpaceX sigue estando muy lejos de preocuparse por pagar sus facturas; su patrimonio neto es de 145.500 millones de dólares, según estimaciones de Forbes, lo que le convierte todavía en el tercer hombre más rico del mundo.

Al cierre del mercado del jueves, las acciones de Tesla acumulaban una caída del 19% en lo que llevamos de año y cotizaban en los 571. Los precios del bitcoin también se han desplomado, cayendo casi un 9%. Dogecoin, la criptodivisa inspirada en los memes de la que Musk es un gran fan -y a la que hizo referencia en su monólogo de "SNL" y bromeó que era un "chanchullo" durante el segmento conocido como "Weekend Update"- ha bajado casi un 6%.

Pero sin embargo parte de lo que causó que los mercados de criptomonedas cayeran tan drásticamente fue la declaración de Musk el 12 de marzo de que Tesla dejará de aceptar bitcoin como pago para sus vehículos eléctricos.

Este empresario ya había apostado por los pagos en bitcoin, pero dijo que la compañía no podía seguir aceptándolos con la conciencia tranquila, porque la potencia digital que se necesita para minar las monedas utilizando ordenadores de gran potencia supone una enorme carga para el medio ambiente. Según The New Yorker, una sola transacción de bitcoins consume la misma cantidad de electricidad que un hogar medio estadounidense puede utilizar en un mes.

Musk ejerce una gran influencia en los mercados de criptodivisas, por lo que en cuanto dice algo sobre este asunto, los operadores no tardan en reaccionar. El miércoles, los precios del bitcoin cayeron 2.000 dólares tras los comentarios de Musk sobre Tesla.

Esto preocupa a propios y extraños que alegan que los comentarios de Musk son contraproducentes y hacen que la cotización de las acciones de Tesla y otros activos, como las criptodivisas, sea más volátil.